Una noia d'origen indi denuncia insults racistes d'un grup d'estudiants als Ferrocarrils

Una noia de 20 anys d'origen indi ha denunciat a través d'una carta a ' El Periódico' que el 18 de gener un grup d'estudiants la van insultar amb comentaris racistes quan viatjava en un vagó dels Ferrocarrils de la Generalitat.

Segons el relat de la jove, els estudiants, d'entre 11 i 13 anys i vestits amb l'uniforme de l' escola Viaró, de Sant Cugat del Vallès, van pujar a l'estació de Sant Joan i van començar a proferir insults racistes. "Mireu aquesta índia... Són tots fastigosos: els xinesos, moros, negres, indis són de classe molt inferior a la nostra, els blancs som els millors", van dir els estudiants mentre de fons altres joves corejaven "sí, sí, sí!", mentre reien.

La noia, que va néixer a l'Índia i va ser adoptada per una parella de Barcelona quan tenia 11 mesos, explica que va sentir un dels nois dir "jo sóc racista". L'escola Viaró, on estudien els joves, ja ha anunciat que sancionarà els alumnes del centre que la van insultar.

La jove explica a la seva carta que tothom va guardar silenci i ningú no es va atrevir a respondre als insults dels joves, excepte un dels adolescents, que va dir que els seus pares li havien explicat que "blancs, negres, xinesos o coreans" són "tots iguals". Un comentari que va ser menystingut per la resta del grup.

Finalment, la noia es va dirigir als nois i els va recriminar el seu comportament. "Els vaig dir que respecto les creences de cadascú però que no diguessin això davant meu, ni a mi. Amb una veu molt tranquil·la els demano que sisplau marxin", escriu la jove. Els nois van marxar de seguida del vagó.

Sanció als joves

En declaracions a ' El matí de Catalunya Ràdio', el director de l'escola Viaró, que és concertat i de l'Opus, ha demanat disculpes per aquests comentaris sense justificació i ha assegurat que als alumnes "se'ls ha de sancionar". "Volem deixar clar que lamentem els fets i ens posem al costat d'aquesta noia i de qualsevol persona que pugui rebre tractaments tan inhumans", ha dit Joan Plana Gomà, director del centre.

Entre les possibles sancions, el centre té en compte l' expulsió temporal dels alumnes, segons ha explicat Plana Gomà en una entrevista a Cugat.cat. La investigació interna que ha dut a terme l'escola ha permès identificar tres estudiants que haurien participat en els fets.

Denúncia d'una regidora musulmana

No és l'única denúncia per insults racistes i xenòfobs que ha sortit a la llum aquests dies. La regidora de Participació i Convivència de Badalona (Barcelona), Fàtima Taleb, ha assegurat haver estat víctima de diverses situacions de xenofòbia pel seu origen marroquí i la seva fe musulmana "des de fa un any i mig", l'última vegada la setmana passada.

En una carta publicada a la pàgina web del seu partit, Guanyem Badalona en Comú, exposa que dilluns passat va rebre insults i escopinades d'un home al mig del carrer i atribueix aquestes agressions al discurs de l'exalcalde de la població, Xavier García Albiol (PP), "que es va dedicar durant el seu mandat a sembrar l'odi i a dividir la ciutadania".

Nombrosos ciutadans anònims, així com polítics de diferents partits, s'han solidaritzat amb Taleb. Amb el hashtag #TotesSomFatima, les xarxes socials s'han omplert de missatges de suport a la regidora de Badalona.

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha mostrat el seu suport a la regidora i ha confirmat que si s'obren diligències per aquest cas, el Govern es personarà com a acusació particular. Ho ha dit en una piulada a Twitter.