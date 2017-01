Una oportunitat per descobrir "un món nou dins el laboratori"

Júlia Portell té 20 anys i fa tercer de bioquímica a la Universitat de Barcelona (UB). En molt poc temps ha tingut l’oportunitat de fer pràctiques d’immunologia al Weizmann Institute d’Israel, prop del desert, i d’estudiar als laboratoris de biologia estructural a l’European Molecular Biology Laboratory de Heidelberg (Alemanya). “Fa cinc anys, quan a l’institut em van dir que es començava a fer el programa Bojos per la ciència, no m’imaginava com em canviaria la vida”, explica. De petita ja li interessava la recerca i a 4t d’ESO tenia clar que faria el batxillerat científic, però creia que estudiaria medicina. Va ser aquest programa, impulsat per la Fundació Catalunya - La Pedrera i pensat per estimular les vocacions científiques entre els joves, el que va despertar-li l’enamorament pel laboratori. “Em va descobrir un món nou”, diu.

La jove barcelonina va formar part de la promoció del 2012 del curs Joves i ciència de la mateixa fundació, i el 2013 va incorporar-se al primer any de Bojos per la ciència. Aleshores va arribar el primer dia de pràctiques a l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB). “Havíem d’anar a mirar uns cultius cel·lulars i hi vam poder reconèixer diferents tipus de cèl·lules. ¿Com poden tenir una morfologia tan variable? Ho vaig trobar increïble, només per allò ja valia la pena”, relata just abans de sortir a explicar la seva experiència als més de 200 alumnes que formaran la nova fornada del programa.

La cinquena edició del nou curs va inaugurar-se ahir en un acte a Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages. Entre els ponents hi havia Núria Oliver, doctorada a Massachusetts, que va animar els estudiants a perseguir els seus objectius. La iniciativa permet als joves seleccionats de primer de batxillerat treballar amb investigadors i els llança al laboratori abans que hagin entrat mai a una universitat. “Experimentaran cada dissabte als centres de recerca de referència del país”, va apuntar Lluís Farrés, director de l’àrea de coneixement i recerca de la fundació.

Programa en expansió

El 2013, quan hi va entrar Júlia Portell, era el primer any que es feia el Bojos per la ciència i només existia la branca de biomedicina. Ara hi ha vuit cursos diferents: biomedicina, bioquímica, economia, física, química, matemàtiques, natura i noves tecnologies.

Del primer dia al laboratori la Júlia també recorda la impressió d’entrar-hi: “Tot estava esterilitzat i a dins hi havia tot un grapat de microscopis i incubadores”, descriu. “Va ser un xoc, tot just estàs fent primer de batxillerat. Ni tan sols tens la base i ja estàs participant en un programa amb investigadors que s’estan doctorant i que provenen d’universitats importants de tot el món”, afegeix Portell.

L’estudiant de bioquímica diu que els professors del programa són “persones a qui mai els podem agrair prou que ens repetissin la mateixa pràctica un cop i un altre, ells en saben molt i tu no saps ni per on començar a mirar”. Des de llavors, l’objectiu de la Júlia ha sigut dedicar-se a la recerca. “De cop i volta, la biomedicina es descomponia davant els meus ulls en mil temes diferents: genètica molecular, disseny de fàrmacs, biologia estructural o biologia cel·lular. I tot això ho aprens des de la part més interessant i divertida, des del que s’està fent al laboratori”, defensa.

I quan es va acabar el seu Bojos per la ciència? “No sabia què passaria amb allò que m’havia enganxat al laboratori. Però vaig començar la carrera i vaig demanar fer pràctiques a l’Institut de Biologia Evolutiva, a Barcelona. El primer dia vaig haver d’extreure DNA plasmídic -petites molècules de DNA que s’insereixen als bacteris- i estava molt espantada”, indica. El que havia après la va ajudar a no equivocar-se i després a tenir valor per fer pràctiques a Alemanya”, diu convençuda. El treball de fi de grau el farà a Grenoble, a França.

Els joves seleccionats per participar en el programa hi entraran després d’un procés en què s’ha avaluat els seus interessos i les seves aptituds. “Molta gent hi trobarà la seva vocació”, diu convençuda la Júlia.