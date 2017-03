El Parlament condemna la campanya "transfòbica" de l'autobús d'Hazte Oír

El Parlament ha condemnat aquest dijous la campanya "transfòbica" del bus de l'entitat "ultracatòlica" Hazte Oír, que va circular per Madrid i pretenia fer-ho per Barcelona amb el missatge "Els nens tenen penis. Les nenes tenen vulva. Que no t'enganyin. Si neixes home, ets home. Si neixes dona, seguiràs sent-ho. La cambra també s'ha compromès a condemnar explícitament els actes contra les persones LGTBI en una votació en què el PPC ha estat l'únic partit en abstenir-se.

Segons el text aprovat, "el Parlament condemna la campanya de l'entitat ultracatòlica HazteOir amb missatges transfòbics i es compromet a condemnar explícitament els actes contra les persones LGTBI que hi pugui haver en el futur". El diputat popular Juan Milián ha demanat la retirada de la paraula "ultracatòlica" del text de la moció, ja que, segons ha dit, ell es considera "catòlic" i no està d'acord amb el missatge de l'autobús, i ha demanat no "discriminar" la religió catòlica.

El que sí que s'ha votat per unanimitat de tots els partits han estat la resta d'apartats de la moció, presentada pel PSC, en què s'insta al Govern a presentar, en tres mesos, un protocol per prevenir i afrontar el 'bullying' cap a les persones LGTBI.

Els populars també han votat a favor que s'obrin expedients sancionadors a "tothom que ofereixi material escolar amb continguts homòfobs". El text de la moció aprovada inclou que es presenti, en el termini d'un any, un informe sobre l'impacte de la llei LGTIfòbia del 2014.

Un centenar de denuncies per assetjament

En declaracions a Efe, el president de l'Observatori contra l'Homofòbia, Eugeni Rodríguez, ha assegurat que l'aprovació de la moció és "molt important" i espera que el vot favorable de JxSí "serveixi perquè hi hagi la voluntat política necessària perquè s'implementi la llei, sobretot quant a la política sancionadora".

Des de l'aprovació de la llei el 2014, l'Observatori contra l'Homofòbia ha rebut 100 denúncies d'assetjament, el Síndic de Greuges ja ha registrat 33 queixes i s'ha resolt una sola sanció administrativa.