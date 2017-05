Salvem les Drassanes denuncia el cas de l'hotel a Antifrau i a la síndica per "suposades irregularitats"

La plataforma Salvem les Drassanes ha denunciat al Síndic de Greuges i a l'Oficina Antifrau de Catalunya que l'Ajuntament de Barcelona els oculta informació sobre l'hotel de luxe Praktik, que s'ha de construir a les Drassanes. En una roda de premsa, han explicat que els serveis d'urbanisme de l'Ajuntament són "opacs" i "estan incomplint" el mandat legal que obliga a facilitar còpies dels instruments de planejament i gestió urbanístics a qui ho sol·liciti. Així s'hi ha referit Anna Moreno, membre del col·lectiu, que ha afirmat que la "mala praxi" del consistori hauria de ser investigada i s'ha mostrat convençuda que el projecte encara es pot aturar.

Així, per al col·lectiu, l'Ajuntament podria haver incorregut en suposades irregularitats. N'han citat tres: la "desaparició" de la reserva del 25% d'habitatge social exigit, el traspàs "injustificat" de 614 metres quadrats entre els edificis de l'hotel i el fet que l'Ajuntament no els hagi entregat tres documents "vitals" per al procés de tramitació. Aquests documents són l'aprovació inicial del projecte -el consistori hauria al·legat que "no està disponible"-, la justificació del traspàs d'aquests 615 metres quadrats d'un edifici a l'altre i la modificació per a la qual l'Ajuntament ha de rebre l'equivalent econòmic del 10% de l'aprofitament urbanístic.

"La manca d'aquests documents confirmaria les nostres sospites de possibles irregularitats en el procés de tramitació i aprovació del projecte de reparcel·lació", ha dit Moreno, que ha parlat en tot moment dels "tècnics" de l'Ajuntament, però no de la part política.

Amb tot, el col·lectiu denuncia que uns terrenys que havien de ser "per al bé comú i els veïns del barri" han sigut "entregats als agents privats que només busquen els seus guanys personals". Aquesta plataforma ja fa anys que es mobilitza en contra de la construcció d'aquest hotel, que tindrà 200 habitacions.