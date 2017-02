''El poble té la força: si no fallem nosaltres no fallarà el procés''

Aquest dilluns, 6 de febrer del 2017, a partir de les 06.00 h més de 40.000 persones s'han aplegat al davant del palau del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per donar suport als encausats pel 9-N: Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau. L'ARA ha parlat amb algunes d'aquestes persones, que ens han explicat com han arribat fins al passeig de Lluís Companys i si han hagut de demanar festa a la feina, i també com han viscut aquest 6-F.