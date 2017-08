La pressió turística també amenaça València

Clara Pérez i Carlos Hernández tiren la tovallola. Després de quatre anys vivint en un pis llogat darrere de la Llotja de la Seda, en ple centre històric de València, marxen desesperats. Al seu edifici hi ha dos apartaments turístics. “Ens hem cansat del soroll, dels turistes borratxos, de les nits sense dormir. Ens hem cansat de posar denúncies, de veure la permissivitat de l’Ajuntament i la falta de respecte dels propietaris cap al veïnat”, denuncien.

“El cor de la ciutat s’ha convertit en un centre comercial”, rebla Toni Cassola, portaveu de l’associació de veïns i comerciants Amics del Carme. “Tot és negoci. Tots els edificis que es rehabiliten es lloguen a turistes per dies. S’ha de prohibir i limitar aquests allotjaments, perquè representen una amenaça al caràcter residencial del barri. Érem pocs veïns, però cada cop en som menys”.

El turisme marca rècords històrics al País Valencià. La capital valenciana va rebre el 2016 prop de dos milions de visitants i les pernoctacions van créixer fins als 4,5 milions. La ciutat ja és la tercera de l’Estat amb una ràtio més alta d’apartaments turístics, només superada per Barcelona i Sant Sebastià. L’Ajuntament en té registrats 4.714, dels quals menys de la meitat estan regulats. Això significa que n’hi ha 6,6 per cada 1.000 habitants. Si la font consultada és el portal d’Airbnb, però, la xifra supera els 5.700. La majoria es concentren a Ciutat Vella, però s’escampen com una taca d’oli per altres barris com Russafa i els Poblats Marítims, tocats també per la gentrificació.

Turistificació sí, turismofòbia no

“El turisme està expulsant la gent més vulnerable dels barris i està desmantellant-ne el teixit”, alerten Octavi Ruiz i Rosa Oltra des d’Entrebarris, una xarxa de col·lectius veïnals units en la lluita per un habitatge digne. A finals de juny, la plataforma va organitzar una manifestació en clau de paròdia per cridar l’atenció sobre el fenomen de la turistificació. “No anem contra els turistes. Tots nosaltres ho som. Anem contra un model que crea precarietat i alimenta una bombolla especulativa que ha disparat el preu dels lloguers i que tard o d’hora explotarà”.

Des de l’Ajuntament, la primera tinent d’alcalde i regidora de Turisme, Sandra Gómez, reconeixia fa uns dies, per primera vegada, que València està “a la vora de la saturació”. Al setembre, el consistori té previst reunir-se amb responsables d’Airbnb i Home Away. Sobre la taula, la possible implantació d’una taxa per als pisos turístics, la limitació dels dies de lloguer i la regulació d’aquesta activitat en una futura ordenança. Des de principis d’any, el País Valencià ha rebut 3,9 milions de turistes -un 10% més que el 2016- i tot fa pensar que el 2017 es tancarà amb més de 8 milions de visitants. “El turisme és fonamental i continuarem treballant contra la competència deslleial i l’intrusisme”, insistia dijous el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. L’Agència Valenciana de Turisme ha obert diligències contra set plataformes per oferir pisos il·legals.