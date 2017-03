Un jutge prohibeix circular a l'autobús transfòbic d'Hazte Oír

El jutjat d'instrucció número 43 de Madrid ha prohibit cautelarment la circulació de l'autobús d'Hazte Oír fins que no retiri el missatge contra el col·lectiu transsexual. A les parets de l'autobús hi deia: "Els nens tenen penis. Les nenes tenen vulva. Que no t’enganyin: si neixes

home, ets home; si ets dona, seguiràs sent-ho”. El jutge considera que aquest missatge "no es limita a exposar" l'ideari del col·lectiu, sinó que es dirigeix a persones amb una orientació sexual "diferent" per lesionar la seva "dignitat". Hazte Oír pot ara interposar un recurs.

La decisió del jutge arriba després que la fiscalia de Madrid demanés dimarts a la nit la prohibició del bus i fos immobilitzat de manera cautelar, per un presumpte delicte d'odi i d'alteració de la pau pública. De moment, l'associació ultracatòlica ja va anunciar que estudia querellar-se contra l'Ajuntament de Manuela Carmena per prevaricació.

A Catalunya, on l'autobús havia d'arribar demà i fer parada a Barcelona, l'Hospitalet i Sant Cugat, el Govern també va obrir un expedient per comprovar si es vulnera la llei contra l'homofòbia. Els ajuntaments implicats van fer front comú per evitar que el vehicle s'aturi als municipis i van anunciar possibles multes.