La regulació dels allotjaments turístics a Barcelona continua encallada

L'última proposta de l'equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona sobre el Pla Especial de Regulació d'Allotjaments Turístics (Peuat) no ha convençut ERC. "Si colau segueix sense volar consultar la gent no aprovarem el Peuat", ha deixat clar el dirigent republicà Alfred Bosch. Es refereix a les consultes ciutadanes que reclamen per al macroalberg de la Vila Olímpica i els dos nous hotels de Drassanes i del Rec Comtal. Però tots tres establiments ja tenen llicència i, segons la tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz, legalment no es poden revocar.

La nova proposta que es va fer pública ahir afegeix la Vila Olímpica, el Poblenou, Hostafrancs i part de Sant Antoni a la zona on no es permetrà obrir places hoteleres encara que tanquin les que ja hi ha. Satisfà algunes de les reclamacions de la CUP i d'ERC però mentre que els cupaires estan disposats a abstenir-se perquè prosperi ERC s'hi nega. Bosch insisteix que no entén perquè el govern d'Ada Colau es nega a la consulta, tot i que fonts municipals asseguren que el cost econòmic de les compensacions en cas que es revoquessin les llicències podria acostar-se als 200 milions d'euros.

Sanz assegura que la proposta que hi ha sobre la taula ara mateix és "justa, equilibrada i de futur" i permet "un creixement sostingut dels allotjaments turístics per preservar un dret bàsic, el de l'habitatge". Si la primera proposta permetia fins a 11.700 places d'allotjament turístic noves a l'àrea de creixement sostingut -la més perifèrica-, la nova retalla un miler de places. Pel que fa a la petició dels republicans, que reclamen un pla de xoc contra els apartaments turístics il·legals, amb un mínim de 100 inspectors i un calendari per eliminar aquest fenomen, Sanz manté que hi estan treballant i no dubta que arribaran a un acord.

La tinenta d'alcaldia continua optimista, assegura, amb la possibilitat d'arribar a un acord que encara sembla lluny. "Per ara" manté que duran l'última proposta a la comissió de dimecres, on s'hauria d'aprovar abans d'arribar al ple. Si no hi ha cap pacte encara es pot fer alguna reunió extraordinària de la comissió abans del ple del dia 27, però segons fonts municipals el Peuat s'ha d'aprovar al ple aquest mateix mes o en un ple extraordinari a principis de mes que ve. En cas que no es faci així, a mitjan març vencerà la moratòria hotelera al barri de Gràcia -serà la primera de caure- i els empresaris podran tornar a aconseguir-hi llicències per fer nous hotels.

Segons el líder republicà la consulta pot ser una "oportunitat magnífica" per establir el model turístic de la ciutat, d'acord amb el que volen els ciutadans. "S'han d'explorar totes les vies i creiem que es pot fer", ha insistit, segons l'ACN. "Ada Colau va dir que seria l'alcaldessa de les consultes i aquesta és una ocasió ideal per demostrar-ho", ha afirmat avui mateix.

Bosch es queixa que l'executiu de Barcelona ni tan sols s'hagi obert a parlar de les consultes ciutadanes per als tres hotels. Sanz insisteix que aquesta proposta arriba després de molts mesos de negociació del Peuat i que l'han fet a última hora i sense marge per reaccionar. A més, manté que ni les consultes ni la petició sobre els inspectors formen part del Peuat i que tots dos són temes a banda. La tinenta d'alcaldia assegura que el govern municipal està d'acord en augmentar la participació ciutadana, però avisa que, segons els serveis jurídics de l'Ajuntament, la consulta és legalment inviable.

Sanz ha afegit que des del consistori no només es negocia amb les forces d'esquerra, sinó que també s'està dialogant amb CiU i C's per incloure algunes de les seves propostes. La CUP, per la seva part, ha anunciat l'abstenció sempre que es voti un acord d'esquerres.