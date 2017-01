Els sindicats d'ensenyament faran vaga el 9 de febrer si Ensenyament no entra a "negociar les seves demandes"

Els sindicats d'ensenyament USTEC-STEs, CCOO, el Sindicat de Professors de Secundària (ASPEPC SPS) i UGT convoquen vaga el 9 de febrer a les escoles públiques si el Departament d'Ensenyament no entra a "negociar les seves demandes" i no elabora un calendari amb les mesures necessàries per revertir les retallades que, denuncien, ha patit el sector des del 2009.

En una roda de premsa conjunta, els sindicats denuncien que el departament no "s'ha volgut ni asseure a negociar les seves propostes", ha explicat el portaveu del Sindicat de Professors de Secundària, Xavier Masó. Per això, demanen que Ensenyament estableixi "un calendari" per tornar a "l'escenari anterior a les retallades, abans del 2010" i recuperar les "condicions laborals", ha assenyalat el portaveu d'USTEC-STEs Ramon Font.

Una de les principals demandes dels sindicats és reduir dues hores lectives a primària i dues a secundària, és a dir, retornar a l'horari lectiu de 18 hores a secundària (actualment en són 20) i de 23 hores a primària (ara en són 25). Tirar endavant aquesta reducció suposaria un increment de 80 milions d'euros en els pressupostos i un increment de "6.000 llocs de treball", ha explicat Font.

També reclamen que les substitucions del personal es facin des del primer dia, es redueixin dues hores lectives als majors de 55 anys, els substituts cobrin el mes de juliol i hi hagi una oferta pública que garanteixi l'estabilitat del personal interí -actualment la taxa d'interinitat és d'un 25% i, segons expliquen, hauria de ser d'entre un 3% i un 6%-. A més, també volen que es retiri el "pla pilot dels nomenaments i de la definició de perfils de llocs de treball específics", perquè la "selecció de personal s'està fent amb criteris d' arbitrarietat", ha denunciat Masó.

Tots els sindicats volen que una part d'aquestes reivindicacions s'haurien de posar en marxa el curs vinent. La implementació de totes les mesures que proposen comportaria una inversió de 145 milions d'euros. La responsable d'ensenyament públic de CCOO, Marta Tejedor, ha demanat que el govern prioritzi l'educació, ja que, segons ha dit, des del 2010 aquest sector ha passat de suposar "el 3% al 2,4% del PIB".

Aquest mes de gener s'han d'asseure negociar sindicats i Ensenyament, concretament, entre el 16 i el 20 de gener el govern ha de convocar una mesa sectorial. Davant d'aquest calendari, els sindicats han anunciat concentracions a tot el territori, una d'elles el 26 de gener, si no veuen que el departament mou fitxa i entra a negociar les seves demandes. Les mobilitzacions culminarien amb la vaga del 9 de febrer -coincidint amb la votació dels Pressupostos al Parlament-, tot i que anirà en funció de "la resposta del Govern", ha advertit la portaveu de la sectorial d'Ensenyament de la UGT, Laia Martí.