El temporal deixa rècords de pluja i molta neu

El temporal que va afectar Catalunya a partir de divendres a la nit i fins ahir va deixar gruixos notables de neu a cotes baixes i marques històriques en relació a la pluja que va caure a Barcelona. Amb 115 l/m, la capital catalana mai havia registrat tanta pluja en menys de 24 hores en un mes de març segons les dades de l’Observatori Fabra. L’anterior rècord datava de l’11 de març del 2011, amb 92 l/m. Aquestes dues dates són les úniques en les quals s’han superat els 100 litres en 24 hores en un mes de març a Barcelona en més d’un segle.

Pluja intensa i ratxes de vent

La pluja intensa, combinada amb fortes ratxes de vent, va obligar l’Ajuntament de Barcelona a activar el pla municipal d’emergència en fase d’alerta per insuficiència de drenatge divendres a última hora. Però les acumulacions de pluges també van ser importants a Vacarisses, on es van registrar 111 l/m, mentre que a Sant Cugat del Vallès la xifra va ser de 102, a Montserrat de 101 i de 98 a la Vall d’en Bas.

D’altra banda, la Generalitat de Catalunya va activar en fase d’alerta i fins a les 20 h del vespre els plans Neucat i Inuncat atesa la inusual nevada en cotes extremadament baixes. De fet, la neu va tenyir la primavera de blanc en zones de l’interior i Ponent, algunes situades per sota dels 300 metres.

Estampes de neu poc habituals

Es van poder veure estampes poc habituals a aquestes altures de l’any en indrets com Rojals, amb un gruix de 30 centímetres de neu acumulada, a Prades, amb 27, a Artesa de Segre, amb 15, o a Pujalt, amb 12. A Tremp o Solsona va ser d’11 centímetres, mentre que a Calaf i a Tàrrega va arribar als 10. A Lleida, en canvi, va ser d’un sol centímetre. Les cotes altes del Pirineu van rebre un bon tou de neu, de fins a 46 cm al nord del Cadí i d’uns 45 al Port del Comte.

Més de 1.500 trucades al 112

Fins dissabte a les 17 h, el 112 va comptabilitzar més de 1.500 trucades derivades del temporal. Els Bombers de la Generalitat van fer un gran nombre de serveis, alguns dels quals per la caiguda de llamps en habitatges.

Un llamp va ferir una persona a la Pobla de Claramunt i diversos municipis, com Tremp i Guissona, es van quedar sense llum unes hores. Les incidències per la neu van ser nombroses, sobretot dissabte de bon matí, quan hi havia fins a set carreteres on calia l’ús de cadenes. També es va tallar durant unes hores la C-14 a Coll de Nargó a causa de l’acumulació de neu. A més, la formació d’un esvoranc a prop de les vies a Viladecavalls va motivar l’activació durant unes hores de la prealerta del pla Ferrocat.

Se sospita que l’accident mortal que va tenir lloc ahir a la C-14, a Tàrrega, a l’Urgell, i en què va morir una dona de 54 anys, podria ser conseqüència de la nevada. Un home de 62 anys també va morir divendres en un accident de trànsit a l’Urgell quan conduïa per l’A-2.