Amazon repartirà des del Prat a partir del 4 d’octubre

Encara no fa ni dos anys que Amazon va firmar l’acord per invertir més de 200 milions d’euros en un nou centre logístic al Prat, i el tret de sortida de les instal·lacions ja té data. El gegant del comerç electrònic va anunciar ahir que el 4 d’octubre s’enviarà el primer paquet des del centre del Baix Llobregat. L’objectiu és clar: Amazon vol que aquest equipament logístic estigui en ple funcionament per a la pròxima campanya de Nadal. A banda d’enllestir les obres de construcció, la companyia ja ha començat una cursa paral·lela per contractar els 1.500 treballadors que vol tenir al centre en els pròxims tres anys.

De fet, actualment, Amazon té obertes més de 40 vacants per a directius i tècnics que completaran els seus equip en àrees com l’enginyeria, el control de qualitat i les TIC. D’altra banda, l’empresa obrirà la selecció de personal, amb perfils com ara els operaris, a partir del maig. Amb els 63.000 m situats a la zona del polígon Mas Blau atendran a partir de la tardor els clients de tot Europa de la plataforma d’e-commerce. La companyia vol que aquesta localització es converteixi en “una porta estratègica d’entrada a Europa” i així ho va destacar ahir el seu director d’operacions per a Espanya i Itàlia, Fred Pattje, durant la visita institucional que Amazon va organitzar per mostrar les instal·lacions a les autoritats.

La companyia amb seu a Seattle s’ha enfrontat en algunes ocasions amb l’escepticisme del petit comerç català en relació al seu model, vist com una amenaça a la seva supervivència. Ahir, però, Pattje va buscar un to conciliador per refermar que Amazon vol contribuir a enfortir el teixit empresarial català. “El 21% de les pimes espanyoles que venen a Amazon són catalanes”, va dir, i va afegir que més de la meitat també fan servir la plataforma com a canal per a les exportacions.

A l’acte hi van assistir el president de la Generalitat, Carles Puigdemont; l’alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Tejedor; el conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget; el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i la consellera delegada d’ACCIÓ, Núria Betriu. Les obres, que es van iniciar el juliol de l’any passat, es completaran a la tardor i l’empresa va destacar que hi ha més de 40 empreses involucrades en la construcció, de les quals el 80% són catalanes.

En l’últim any, Amazon ha anunciat fins a tres inversions a Catalunya. A banda del Prat, també té un magatzem a Barcelona per a les entregues exprés d’Amazon Prime i un centre logístic a Castellbisbal.

“Una inversió que genera futur”

El president de la Generalitat va destacar l’“encertada tria” d’Amazon amb el projecte del Prat i es va mostrar “entusiasta” amb “una inversió que genera futur i esperança”. En aquest sentit, Puigdemont va remarcar que l’aposta d’Amazon és important perquè demostra “una vocació clara d’obrir-se cap al món” i se centra en un àmbit “de futur” com el comerç electrònic.

D’altra banda, l’alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Tejedor, va assegurar que les obres avancen a un “temps rècord” i complint els terminis. A més, ha recordat que per l’espai on s’ha acabat fent el projecte, al polígon Mas Blau, havia rebut moltes ofertes, però sempre s’havia reservat per a “un projecte industrial important”. “Fins que va aparèixer Amazon”, ha reconegut Tejedor.