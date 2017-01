Hater, el Tinder per a parelles que odien el mateix

De l' odi a l'amor només hi ha un clic. Les antipaties, aversions i enemics en comú tenen molta força per unir la gent, i els creadors de l'aplicació Hater, l'antiTinder que aquesta setmana s'ha estrenat per iOs, creuen que l'odi fins i tot pot servir per trobar parella.

Segons ha avançat Xataka, l'app està en fase Beta, però ja es pot descarregar a l' Apple Store tot i que, de moment, només està disponible en anglès. "Coneix la gent que odia les mateixes coses que tu" és l'eslògan de Hater i, evidentment, el primer que has d'introduir quan et crees un perfil és explicitar quines coses no suportes. Des de " Trump" fins " la gent que xarrupa la sopa", les opcions són infinites i el grau en què detestes cada cosa també es pot matisar.

315x388 Imatge promocional de l'aplicació Imatge promocional de l'aplicació

Un cop creat el perfil dels teus odis, passaràs a la recerca d'usuaris. L'aplicació detecta el percentatge de coses odiades en comú entre tots dos. Un cop trobat una coincidència satisfactòria, serà l'hora d'iniciar el contacte.