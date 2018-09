L'anàlisi d'Antoni Bassas: “Albert Rivera, que ens coneixem des de fa molts anys”

Avui Albert Rivera ha estat entrevistat a ‘Els matins’ de TV3. Curiosament, a qui havia convidat el programa era a Inés Arrimadas però Ciutadans va dir que no, que preferien que hi anés el líder del partit, i a ‘Els matins’ els va semblar bé, és més difícil tenir-lo al plató que a Arrimadas.

No cal que els digui que Rivera ha anat a TV3 amb ganes d’empastifar la cadena, a col·locar el seu discurs, a “hablar de su libro”: “vostès a TV3 menteixen, són un aparell de propaganda”. Rivera no ha anat a TV3 a sotmetre’s a unes preguntes i mirar de ser convicent en les respostes sinó a donar-se el gust d’anar a TV3 a parlar-ne malament.

El Sr. Rivera no està content perquè no li han fet cap pregunta sobre el 6 i 7 de setembre. Li és igual que el 3/24 transmetés en directe ahir el seu acte a Barcelona. Li és igual que en parlés el ‘TN’, que en parlessin ahir a la tertúlia amb Coscubiela i avui a les notícies. A ell no l’hi han preguntat i això és manipulació.

Ens hem sentit a dir, moltes vegades, que TV3 no és perfecta, però esclar, diguin si creuen que cap televisió espanyola, inclosa la pública, dona a l’independentisme la mateixa cobertura que TV3 dona als contraris a la independència. I no em val l’argument que Ciutadans va guanyar aquí i, en canvi, l’independentisme representa a Espanya 2 milions sobre 46 milions d’habitants. Si tu, cadena espanyola, debats sobre independentisme, si tu, cadena espanyola, parles tot el dia d'independència de Catalunya, has de donar la versió independentista, has de tenir el tertulià o l’entrevistat independentista, i això no passa.

Rivera ha insultat la professionalitat dels periodistes de TV3 i ha mentit reiteradament sobre el tema, en un estil absolutament calcat al de Donald Trump amb els mitjans que no diuen que ell és meravellós. Ciutadans va néixer contra l’ensenyament en català, i en conseqüència, està en contra de la televisió pública de Catalunya. Li molesta la televisió de Catalunya perquè li molesta la realitat nacional de Catalunya. L’actuació de Rivera és perfectament coherent amb la visió d’algú que diu que va pel carrer i només veu espanyols. El forat pel qual mira el món Rivera és molt petit.

Per cert, al final de l’entrevista, Rivera ha confirmat que té molt avançades les converses perquè Manuel Valls sigui el candidat de Ciutadans (en el marc d’una plataforma més gran) a l’alcaldia de Barcelona. És ben bé allò de l’un per l’altre. Valls té el mateix estil agressiu, crispador, de Rivera, aquest estil mentider. Ahir va dir que “El populisme pot tornar-se racista o supremacista, i és el que està passant avui a Catalunya”. Sempre acusen els altres del en realitat ells fan o són. Perquè si algú en sap de populisme és el senyor Valls. Valls és, a més, un polític desprestigiat, que a França no el poden veure. Macron no l’ha volgut ni regalat. Però d’això ja en parlarem un altre dia.

Llibertat per a tots els empresonats, per als processats, per als exiliats.