L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'Cap a la investidura de Turull, presidència vigilada'

En les darreres hores han passat una sèrie d’esdeveniments que permeten pensar que la setmana vinent Jordi Turull pot ser investit president de la Generalitat.

El primer i més important és que Jordi Sànchez va dir ahir al jutge que renunciarà al seu escó de diputat i, per tant, ja no podrà ser candidat a la presidència de la Generalitat. Això vol dir que Junts per Catalunya haurà de posar sobre la taula un altre nom de candidat i, tal com se sabia des de feia dies, el nom serà el de Jordi Turull, que era el número 4 a la llista de Puigdemont el 21-D, darrere de Puigdemont, Sànchez i Clara Ponsatí. Puigdemont va renunciar a ser-ho, Sànchez hi renuncia ara i Ponsatí va renunciar a l’escó al gener i fa pocs dies va anunciar que torna a fer de professora a la universitat, a Escòcia; per tant, ha arribat l’hora de la investidura de Turull.

Sobre la renúncia de Sànchez, diguem que és comprensible des del punt de vista personal perquè pertany a la seva estratègia per obtenir la llibertat tan aviat com sigui possible, però mostra una vegada més que l’estat espanyol no en té prou de fer justícia, sinó que busca la destrucció de l’adversari polític fent-lo renunciar a la seva carrera política, la qual cosa confirma, si és que calia confirmació, que és un pres polític. I sobre la presidència de Turull, a ningú no se li escapa que si, com sembla, és investit, la seva serà una presidència breu, perquè un cop sigui jutjat i condemnat seria inhabilitat. Turull va ser a la presó tot el mes de novembre passat i, per tant, la seva seria, o serà, una presidència extremadament vigilada.

"Investit Turull s’acaba automàticament el 155, el PNB pot donar els seus vots al PP per aprovar els pressupostos generals de l’Estat i a la Moncloa brinden perquè ni Puigdemont ni Junqueras seran al nou Govern"

I com si es tractés d’un joc de peces de dòmino, ara poden caure altres fitxes: el fiscal general de l’Estat ha ordenat facilitar l’excarceració de Joaquim Forn per raons de salut. I si es forma govern sense Puigdemont, sense Junqueras i sense Forn, la possibilitat que els empresonats tornin a casa després de mesos de presó preventiva és gran, perquè en la lògica de la justícia espanyola si no tornen al Govern i renuncien als seus escons és més difícil que siguin reincidents. Investit Turull s’acaba automàticament el 155, el PNB pot donar els seus vots al PP per aprovar els pressupostos generals de l’Estat i a la Moncloa brinden perquè ni Puigdemont ni Junqueras seran al nou Govern.

Hi ha una deriva aritmètica i política de tot plegat. La CUP ja ha dit que no investirà Turull, per la qual cosa aquest candidat no tindrà els vots per ser investit, llevat que Puigdemont i Comín renunciïn als seus escons, que, de fet, no poden fer servir perquè no els deixen votar. I aquest, el de la renúncia de Puigdemont i Comín als seus escons, pot ser el pròxim capítol de la política catalana.

Llibertat per a Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras i Joaquim Forn.

I també per a Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Lluís Puig i Anna Gabriel.