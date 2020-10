L'anàlisi d'Antoni Bassas: "Acabar amb els independentistes d'una puta vegada per totes"

Tamara Carrasco demanarà una indemnització al ministeri de Justícia per danys morals. No li podran pagar mai els dos anys i mig que l’han tingut pendent de sentència, l’any que es va estar confinada a Viladecans. Però, sobretot, no li podran pagar tot el que van arribar a dir d’ella.

Informativos Telecinco, 10 d’abril del 2018: “Cop policial als Comitès per la Defensa de la República: la Guàrdia Civil ha detingut la que seria la coordinadora dels atacs violents que van provocar talls de carreteres per Setmana Santa i que van deixar atrapades durant hores milers de persones. La dona està acusada de liderar aquests comitès i se li imputen els delictes de terrorisme i rebel·lió”.

El desaigüe de les clavegueres de l’Estat és la premsa d’estat, aquella sempre disposada a donar bombo a les filtracions que li envia la policia.

Però abans d’arribar a la premsa, les clavegueres de l’Estat fabriquen proves, persegueixen opositors, eliminen adversaris, busquen medalles o negoci.

Avui La Vanguardia publica els àudios del tristament cèlebre comissari de policia Villarejo, actualment a la presó, de com va oferir, el febrer del 2017 informació al govern de Rajoy per frenar els independentistes. Fixeu-vos en la jugada. Villarejo, que ja estava jubilat, va veure un negoci: clients catalans i espanyols de bancs andorrans amb problemes amb la Hisenda espanyola. Tracte de Villarejo al govern espanyol, en concret a Cospedal, a través del seu marit: jo obtinc dels bancs andorrans els noms de 4.000 empresaris catalans que tenen comptes a Andorra (ell en diu “tota la pasta que ha mogut Catalunya a part dels Pujol") i tu t’oblides d'aquests clients que tenen problemes amb Hisenda. Però atenció: hi ha una cosa més. El comissari acusa Soraya Sáenz de Santamaria d’haver descobert detalls de l’operació Catalunya contra els independentistes per acabar amb la seva rival, Maria Dolores de Cospedal.

“Això és molt important, Ignacio, perquè és acabar amb els independentistes d’una puta vegada per totes. És important que el número 1 i 2 sàpiguen la situació [...]. Volen crear una esbroncada mediàtica per carregar-se el tema de Catalunya i poder potenciar el suport als Pujols i tota aquesta gentussa i ho estem fent nosaltres mateixos. La gent del CNI, amb el boig de Cosidó, li estan donant totes les proves per fotre la teva parenta. És de bojos! [...] Aquesta obsessió que té la petitona per fotre-ho tot, és que al final fotrà el país. És un meder molt gros el que tenim a Catalunya, estem bojos”.

“ La pequeñita” és Soraya, “ la parienta” és Cospedal. L’àudio el publica avui La Vanguardia en una notícia firmada per Carlota Guindal des de Madrid. Així actuen i així sonen les clavegueres de l’Estat. L’” A por ellos" va ser i encara és una amenaça per l’estat de dret a Espanya.

El nostre reconeixement per als que treballen a primera línia, un record per als que pateixen, per als presos polítics, per als exiliats, i que tinguem un bon dia.