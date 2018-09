L'anàlisi d'Antoni Bassas: '«On són les putes urnes?»'

Manuel Valls anuncia avui la seva intenció de presentar-se a l’alcaldia de Barcelona. Es presenta amb una plataforma dins la qual hi ha Ciutadans. De Valls sabem que és una home arrogant que a França s’ha hagut de retirar, que no és gens estimat i que ara busca a Barcelona una segona vida personal i política. No ho dic jo, només, ho diu el ‘Libération’ avui:

540x306 Portada 'Libération', 25/09/2018 Portada 'Libération', 25/09/2018

Que el tracta de “Marginat a França” i de “paracaigudista inèdit”. Però volem sentir què diu Valls avui, veure com es presenta, i per tant esperarem a parlar-ne fins a demà.

Amb tot, des de França Valls ha anat parlant de Catalunya, sobretot a partir del mes d’octubre de l’any passat. Quan hi va haver la proclamació d’independència, va posar-se incondicionalment al costat de Mariano Rajoy, fins al punt que la seva germana li va demanar que parés per respecte al seu avi Magí.

Valls va mostrar-se insensible a les imatges que van deixar glaçat el món: la policia d’un estat democràtica pegant gent que volia votar. Dilluns que ve en farà un any, i ahir ‘Eldiario.es’ va publicar unes imatges d’aquell dia. La gran diferència amb les que hem vist fins ara és que són imatges gravades per les càmeres de la Policia Nacional on se’ls veu actuant al Col·legi Nostra Llar de Sabadell, que és on havia de votar la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. S’hi veu com els votants actuen pacíficament i després podem seguir el recorregut que fan els agents per dins de l’escola, esbotzant portes a cop de mall, a la recerca de les urnes. Però no les troben perquè estan amagades, i quan ja és evident que no les trobaran i ja estan a punt d’anar-se’n, se sent:" Dónde estarán las putas urnas, hostia".

La frase del policia està destinada a passar a la història, perquè resumeix a la perfecció la impotència de l’Estat aquell dia: després de mesos assegurant que no hi hauria referèndum, arriba l’1 d’octubre, van votar més de dos milions de persones i la imatge internacional d’Espanya va quedar seriosament tocada. I encara dura. La frase parla de la frustració de l’Estat i del to violent amb què va actuar. “Les putes urnes” és com el “Se sienten, coño!” del tinent coronel Tejero quan hi va haver el cop d’estat del 23-F del 1981.

Precisament, per dissabte, dos dies abans de l’1 d’octubre, hi ha convocada una manifestació del sindicat Jusapol a Barcelona, que ha de sortir de la plaça Sant Jaume. Jusapol és un sindicat policial que agrupa Policia Nacional i Guàrdia Civil i que oficialment se centra en el tema de l’equiparació salarial. Però el cartell de la convocatòria de dissabte no pot ser més explícit: “Reconeixement i homenatge als policies nacionals i guàrdies civils que van participar en l’operació Copèrnic”, popularment coneguts com ‘els piolins’. Jusapol és aquell sindicat que ja va fer una manifestació al gener a Barcelona, a la qual van assistir Rivera i Arrimadas, per l’equiparació salarial amb els Mossos. Recordem que el diari ‘Público’ va confirmar que membres de la direcció del sindicat havien admès que Ciutadans havia finançat part d’aquella manifestació a canvi que Rivera l’encapçalés, i que la mobilització va ser organitzada per Societat Civil Catalana.

540x306 Manifestació de la Juspaol a Barcelona, gener de 2018 Manifestació de la Juspaol a Barcelona, gener de 2018

Aquestes són algunes de les companyies habituals de Valls a Barcelona. Valls dissimula que és el candidat de Ciutadans i Ciutadans dissimula la manipulació d’uns policies als quals es vol presentar com a bons davant els pobres i ben pagats Mossos. Uns es pregunten on són les urnes i d’altres ens preguntem on és la vergonya.

Llibertat per a tots els empresonats, per als processats, per als exiliats.