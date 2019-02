Reus es bolca en l’Any Roseta Mauri

L’Ajuntament de Reus dedica l’any 2019 a l’artista Roseta Mauri, referent internacional del món de la dansa i que 95 anys després de la seva mort continua formant part de la programació cultural de la ciutat. La commemoració, en què col·labora la Diputació de Tarragona, va començar oficialment el 13 de febrer, amb un acte institucional al Palau Bofarull i una conferència sobre la vida de Roseta Mauri a càrrec de Carme Puyol, llicenciada en història i graduada en arxivística i gestió d’institucions culturals.

La commemoració vol retornar a la memòria col·lectiva qui va ser primera ballarina de l’Òpera de París i va meravellar el públic durant 20 anys dalt dels escenaris, i vol coincidir amb un dels anys que es convoquen el Premi Beca Roseta Mauri, que es lliura al Teatre Bartrina, i el Premi Internacional de Dansa Roseta Mauri, al Teatre Fortuny.

Entre les activitats que la ciutat prepara per a l’Any Roseta Mauri hi ha una exposició extraordinària, la Nit dels Museus i del Patrimoni -que tindrà com a fil conductor la dansa- i els actes commemoratius del Dia Internacional de la Dansa. La voluntat és que el calendari previst fins a aquest moment es vagi ampliant amb altres aportacions que arribaran d’altres departaments de l’Ajuntament, o bé d’altres institucions com el Centre de Recursos Pedagògics o les mateixes escoles de dansa. L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, remarca que “commemorar una efemèride o una personalitat ens dona l’oportunitat no només de recuperar-la per a la nostra memòria col·lectiva sinó també de treballar conjuntament amb veïns i entitats, perquè aquests projectes es fan grans quan són la suma de la feina, l’esforç i la passió de les persones implicades”.

Actes previstos

Alguns dels actes previstos són: el 24 i 25 d’abril, al Teatre Bartrina, exhibicions finals del projecte educatiu Tots Dansen. El 27 d’abril, al Teatre Fortuny, gala de dansa dedicada a l’Any Roseta Mauri. El 29 d’abril, Dia Internacional de la Dansa, a la plaça del Mercadal, exhibició oberta del projecte educatiu Tots Dansen. El 18 de maig , en diferents espais, Nit dels Museus i del Patrimoni; l’activitat complementària a l’obertura dels equipaments culturals girarà al voltant de la dansa i de Roseta Mauri. I del 17 al 19 d’octubre, el COS Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual també tindrà una programació especial de dansa en homenatge a Roseta Mauri.