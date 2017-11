El sisè TEDxReus arriba el 25 de novembre

Fight! és el lema de la sisena edició del TEDxReus, que es farà al Teatre Bartrina el dissabte 25 de novembre. L’elecció d’aquest tema és un crit d’ànim, d’impuls a canviar les coses i aconseguir una societat més culta, més justa, solidària i sostenible des d’una actitud d’acció i no d’immobilisme.

La gran novetat d’aquesta edició és la possibilitat de gaudir d’una “experiència cultural plenament reusenca” per a 90 persones, paral·lela a les ponències. Les activitats d’aquesta iniciativa són les següents: Resol els misteris del Campanar de Reus, una visita a la prioral amb format escape room ; Ruta teatralitzada sobre els bombardejos a Reus durant el 1937 ; Visita teatralitzada a l’Institut Pere Mata, i Sis maneres cegues de pintar, on s’uniran el tacte i el dibuix. Aquestes activitats es repartiran entre els participants, amb preferència per als qui s’hi apuntin abans. Les entrades es poden adquirir a www.tedxreus.com.

Els ponents del 6è TEDxReus

Els ponents d’aquesta nova edició del TEDxReus procedeixen d’àmbits molt diferents i són: Nuccio Ordine, professor de literatura italiana a la Universitat de Calàbria i autor d’uns quants llibres, bona part dels quals centrats en la figura de Giordano Bruno; Carme Junyent, professora titular de lingüística general a la Universitat de Barcelona i directora del Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades; Carlos Olalla, actor i escriptor, que ha participat en un centenar de sèries de televisió, com Acacias 38, Hospital Central i Cuéntame, i en una vintena de pel·lícules i força muntatges teatrals; Laura Pinyol, periodista i consultora en comunicació; José Rodríguez, també conegut com a @trinitro pel seu perfil de Twitter, expert en xarxes socials; Núria Salán, professora a la UPC i subdirectora de promoció institucional i estudiantat a l’ESEIAAT-Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa; i Pol Galofré, graduat en cinema i audiovisuals a l’Escac i especialitzat en so i documental, i que també és activista trans i feminista.