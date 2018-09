La Joves seguirà exigint un espai equitatiu a la plaça del Blat, tot i aprovar la proposta de l’Ajuntament

Aquest dimarts la Colla Joves Xiquets de Valls s'ha reunit en assemblea per tractar sobre un dels greuges que segueixen patint: la colla no gaudeix de prou espai per a la canalla durant les actuacions a la plaça del Blat. Aquest problema ve donat, principalment, perquè els de la camisa vermella només poden ocupar una de les quatre portalades de l'Ajuntament. D'aquesta manera la Colla Vella en pot utilitzar dues i una altra queda, en teoria, reservada per als equips mèdics, tot i que majoritàriament és ocupada pels rosats.

Els de la camisa vermella, de fet, ja van fer una demanda al Síndic de Greuges a finals de maig i en l'actuació de Sant Joan van penjar una pancarta en la qual es llegia: "Ajuntament de Valls, casa de tots? La Colla Joves té la canalla al costat. #vallsomtots?" Doncs bé, després d'aquestes demandes, l'Ajuntament de Valls, a instàncies del Síndic de Greuges, ha ofert a la Colla un espai alternatiu on tenir la canalla durant les diades a la plaça del Blat.

La colla va acceptar aquesta proposta tot i que en un comunicat detallen que la consideren "una solució temporal" i emplacen l'Ajuntament "a seguir negociant un cop finalitzada aquesta temporada, establint com a data límit per finalitzar les negociacions la diada de Sant Joan 2019". Així mateix, la Joves dirigirà un nou escrit al Síndic de Greuges que ja va ser aprovat pels assistents en aquesta mateixa assemblea.