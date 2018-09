La Muixeranga d’Algemesí actuarà a la Diada Internacional del Concurs de Castells

Amb l'objectiu d'anar creant un espectacle casteller cada vegada més gran, l'organització del Concurs de Castells ha decidit convidar la Muixeranga d'Algemesí a la Diada Internacional que es farà el 6 d'octubre al migdia a la plaça de la Font.

A més de la Muixeranga d'Algemesí, la Colla Castellera de Madrid debutarà en una actuació que es va estrenar en l'edició del 2016. Les altres colles que hi participaran són les quatre que ja hi van assistir fa dos anys: Xiquets de Copenhaguen, Castellers of London, Castellers de París i Castellers d’Andorra.

Presentacions a Torredembarra i Barcelona

Aquest dimecres el Concurs de Castells va realitzar les seves últimes presentacions en públic. Al matí, a Torredembarra, es van detallar alguns aspectes de la jornada del 30 de setembre. S'hi va explicar que en cas de pluja l'actuació es traslladaria al pavelló Sant Jordi.

A la tarda, en canvi, es va fer la presentació del concurs a Barcelona. Celebrada a l'Antiga Fàbrica Damm, va comptar inicialment amb la presència dels actors del 'Polònia' de TV3 Queco Novell, Agnès Busquets i David Olivares que, amb tocs d'humor, van debatre sobre la idoneïtat que el Concurs de Castells es faci a Tarragona. La jornada va ser amenitzada pels grallers de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, guanyadors del premi al millor grup graller del Concurs 2016.

El director del concurs, Xavier Gonzàlez, i la directora castellera Ester Roca també van donar alguns detalls de l'edició d'enguany, com per exemple que s'espera que uns 150 mitjans, tant de casa com d'arreu del món, s'acreditin per cobrir la jornada del diumenge del concurs. La presentació va acabar amb la projecció del documental 'Les primeres mans', dirigit per David Oliete.