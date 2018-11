Sabadell es prepara per acollir la I Mostra castellera de secundària

Des que aquest juliol els Castellers de Sabadell van encetar el projecte "Fem pinya amb els joves", els membres de la colla s'han passejat pels tretze instituts públics de la ciutat per preparar la I Mostra castellera de secundària. La cita d'aquest dissabte espera acollir entre 400 i 600 alumnes, tot i que al llarg del projecte han participat fins a 1.250 alumnes.

Tots els instituts han rebut 4 sessions per part dels monitors, a més d'una visita al Castelloscopi, exposició dels Castellers del Poble Sec. Totes les colles, per tant, han realitzat un mínim de dos assajos de dues hores cadascun.

La jornada es desenvoluparà entre les 10h i les 14h d'aquest dissabte a la Plaça de la Creu Alta. En cas de pluja es traslladarà als equipaments del local Emprius i al local dels Castellers de Sabadell, decisió que es comunicarà el divendres al matí. Cada centre comptarà amb un monitor, tot i que aquest no actuarà com a cap de colla. Alhora es recorda als instituts que la Mostra de castells no és un concurs, sinó una activitat d'esforç de superació personal.

Els Castellers de Sabadell, a més, completaran un castell tant a l'inici com al final de l'acte. La presentació de l'acte, alhora, anirà a càrrec de la periodista Elisabet Carnicé.