La VII Jornada de bones pràctiques de gestió en el món casteller aterra a Igualada

Més enllà de les jornades de prevenció de lesions, que ja acumulen XXIII edicions i són les més multitudinàries, la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya també organitzen les Jornades de bones pràctiques de gestió en el món casteller. Enguany seran l'11 de maig a Igualada en un acte coorganitzat amb els Moixiganguers.

Mentre que l'edició anterior, celebrada a Granollers, va girar al voltant de la figura de la dona i la gestió econòmica; enguany les assegurances tindran un paper destacat. En la jornada hi haurà dues xerrades que detallaran quines són aquelles assegurances castelleres i quines no ho són.

La Jornada s'iniciarà amb l'acte de presentació que donarà pas a la taula rodona amb tres aplicacions mòbils per a la gestió de les colles. També es donaran eines a les juntes directives per al dia a dia de les colles; així com hi haurà xerrades sobre captació de fons privats i subvencions per a desplaçaments a fora de Catalunya. El darrer col·loqui abans de l'acte de clausura serà sobre mediació castellera a càrrec de Lu Quintero; de la qual va realitzar un estudi que es va endur el premi CEPAC.

651x366 Programa de la VII Jornada de bones pràctiques de gestió en el món casteller Programa de la VII Jornada de bones pràctiques de gestió en el món casteller

Els membres de les colles castelleres que ho desitgin, ja es poden inscriure a la web de la Coordinadora.