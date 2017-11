Els verds repeteixen una diada de glòria i admiració

260x366 Els Castellers de Vilafranca completen el 3d10fm i el 2d8 sense folre en la diada de Tots Sants / TJERK VAN DER MEULEN Els Castellers de Vilafranca completen el 3d10fm i el 2d8 sense folre en la diada de Tots Sants / TJERK VAN DER MEULEN

Una de les últimes aturades importants abans que s'acabi la temporada castellera ens portava a Vilafranca del Penedès. La diada de Tots Sants no ha decebut i ha exhibit un nivell estratosfèric. Els Castellers de Vilafranca han repetit per segon cop aquesta temporada l'actuació més completa del seu historial, la millor diada de la història dels castells segons la nova taula de puntuació del Concurs de Castells, en completar dues de les construccions límit del món casteller. Les colles convidades no han volgut ser menys: els Capgrossos de Mataró han esmicolat el seu millor registre apuntant-se per primer cop en la seva història tres aletes de gamma extra, i els Castellers de Sants han repetit la torre emmanillada que van estrenar a la plaça Bonet i Muixí diumenge. Els Xiquets de Tarragona han sumat un últim castell de nou pisos però no han tingut el seu millor dia.



Els Castellers de Vilafranca han començat l'actuació plantant cara al tres de deu amb folre i manilles. El colós emmanillat s'ha bastit àgilment i, fins i tot, amb una certa comoditat. Han aparcat els nervis durant el descens i un cop la canalla ha tocat la soca la plaça ha respirat tranquil·la. La descarregada no ha presentat dificultats i ha desencadenat la primera gran ovació del dia. Han seguit els plans establerts, encarant el dos de vuit sense folre en segona ronda. La plaça de la Vila ha fet un silenci espectacular fins que no han sonat les gralles. La torre s'ha alçat majestuosa, cuidant cada petit moviment, i la confiança dels verds ha servit per dominar els lleugers tremolors del descens. La plaça ha tornat a esclatar i alguns membres de la colla fins i tot han reclamat el tercer castell límit, el quatre de nou sense folre. La formació vilafranquina no acostuma a sorprendre i ha completat en el tercer torn el tres de nou amb folre i agulla, de manera que ha repetit la seva actuació en la diada de Sant Fèlix.

249x249 Els Xiquets de Tarragona descarreguen el 4d9f a Vilafranca després d'un intent desmuntat / TJERK VAN DER MEULEN Els Xiquets de Tarragona descarreguen el 4d9f a Vilafranca després d'un intent desmuntat / TJERK VAN DER MEULEN

Després d'unes setmanes de baixa intensitat castellera pel que fa a la formació de la camisa ratllada, els Xiquets de Tarragona s'han plantat a Vilafranca del Penedès amb la intenció de donar-ho tot. L'objectiu passava per repetir el doblet de castells de nou pisos i sumar la primera aleta de gamma extra de l'any en forma de pilar de vuit. Han decidit començar atacant el quatre de nou amb folre, però el tremolor de l'estructura els ha obligat a desmuntar quan els dosos remuntaven el pis de sisens. Hi han tornat en segona ronda i, tot i que l'estructura no ha millorat gaire, han sumat el seu primer èxit. Després de l'aleta, dues rengles s'han estirat fent treballar de valent els pisos centrals. Altre cop, el moviment del tres de nou amb folre amb què encaraven la tercera ronda els ha obligat a desmuntar quan els dosos ja estaven col·locats i l'escena s'ha repetit un cop més, de manera que han sumat tres intents desmuntats. Han acabat les seves rondes de castells amb el tres de vuit.

249x249 Els Capgrossos tornen a descarregar el 5d9f i el 2d9fm / TJERK VAN DER MEULEN Els Capgrossos tornen a descarregar el 5d9f i el 2d9fm / TJERK VAN DER MEULEN

Decidits a completar la millor actuació de la seva història, els Capgrossos de Mataró han arrencat de la millor manera possible. Han apamat el seu tres de nou folrat de principi a fi, fent que semblés una construcció menor. El tronc ha mantingut sempre la mida perfecta i el folre no s'ha hagut d'esforçar mai. La seva escalada començava en la segona ronda, amb l'atac al dos emmanillat. Enguany els del Maresme ja sumaven tres torres descarregades, i això els ha servit per encarar el castell amb molta confiança. L'estructura ha tornat a mostrar un tronc gairebé perfecte i un folre i unes manilles prou compactes per assegurar el seu primer gamma extra del dia. Un dels moments àlgids de la diada ha arribat en el tercer torn, quan han fet sonar les gralles per provar el cinc de nou amb folre. El castell ha mantingut les mides durant l'ascens i han tingut prou veterania per defensar un lleuger desajust en l'estructura del dos durant el descens.

249x249 Els Castellers de Sants repeteixen el 2d9fm, el seu millor castell de la temporada / TJERK VAN DER MEULEN Els Castellers de Sants repeteixen el 2d9fm, el seu millor castell de la temporada / TJERK VAN DER MEULEN

La quarta colla a actuar ha estat la dels Castellers de Sants, que han seguit els passos dels Capgrossos en les dues primeres rondes. Han triat el tres folrat com a castell de sortida i han provat d'aturar-lo el màxim possible per guanyar confiança. El seu dos de nou amb folre i manilles no ha estat el millor de la jornada, però tot just es tractava del segon del curs. L'encaix entre les manilles i el tronc no ha estat confortable i els quarts s'han hagut d'esforçar des del començament. La feina mostrada en cada un dels pisos ha donat el seu fruït i els Borinots han pogut repetir la millor estructura del seu repertori particular aquesta temporada. Quan ja havien fet el més complicat, han sorprès en fer llenya del quatre de nou amb folre. Amb unes mides més que correctes i sense patir, els dosos han ocupat la seva posició, però un quart ha relliscat i la caiguda ha estat inevitable. Han arrodonit les rondes de castells amb el quatre de vuit.



La ronda de pilars no ha quedat exempta de sorpreses. Els primers a exercitar-se han estat els Castellers de Vilafranca i, després de descarregar tres dels castells més valuosos del seu ventall, han vist com l'espadat de vuit amb folre i manilles s'ensorrava uns instants després de fer sonar gralles. El desenllaç no era just i així ho han volgut rubricar repetint el pilar i descarregant-lo en el segon intent. Els Capgrossos de Mataró han culminat la millor exhibició del seu historial en coronar el més gran dels espadats. L'han coronat amb comoditat, però els dubtes en el moment de l'aleta han provocat que la bèstia s'entregirés i acabés cedint. Els Castellers de Sants s'han atrevit a atacar el primer pilar de set folrat de l'any, però l'estructura ha dubtat just en el moment de l'aleta i els pisos superiors no han pogut defensar la descarregada. Després d'una actuació irregular, els Xiquets han descartat l'atac al gamma extra i han acabat l'actuació descarregant el pilar de sis.



L'actuació castellera ha començat amb la lectura d'un manifest per part de l'alcalde Pere Regull en què ha declarat el seu compromís per la defensa de les institucions catalanes i ha exigit l'alliberament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Les colles han alçat espadats amb pancartes reivindicatives i durant l'actuació un dels edificis preferents de la plaça ha desplegat una pancarta gegant que demanava la llibertat dels presos polítics amb el missatge "'Help Catalonia, save Europe'".



Castellers de Vilafranca: 3d10fm, 2d8, 3d9fa, i P8fm, P8fm

Xiquets de Tarragona: id 4d9f, 4d9f, id 3d9f, id 3d9f, 3d8, P6

Capgrossos de Mataró: 3d9f, 2d9fm, 5d9f, P8fm c

Castellers de Sants: 3d9f, 2d9fm, i 4d9f, 4d8, P7f c