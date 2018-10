Cadaqués no aturarà la urbanització de sa Guarda

L’Ajuntament de Cadaqués no aturarà el projecte d’urbanització a la zona de sa Guarda, on es preveu construir-hi 104 cases i un hotel de luxe perquè el projecte “compta amb tots els permisos”. Està previst que les obres comencin en els pròxims mesos i l’associació Amics de la Natura de Cadaqués ha reclamat que se suspenguin fins que es resolguin “diverses anomalies”. Denuncien, per exemple, que es destruiran unes 250 oliveres d’una varietat autòctona, una xifra que, segons calculen, es podria elevar fins a les 600 quan es construeixin els habitatges i el complex hoteler, en uns terrenys propietat del dissenyador Custo.

Els ecologistes també alerten que els edificis s’aixecaran en un pendent superior al 20%, en uns terrenys que estan al límit del Parc Natural del Cap de Creus. A més, adverteixen que s’han destruït barraques de pedra seca i que s’ha alterat el terreny, i no veuen clar com es gestionarà el clavegueram.

Salvar les oliveres de més valor

L’alcalde de Cadaqués, Josep Lloret, recorda que els promotors tenen llicència per urbanitzar l’espai des del 2013 i assegura que l’Ajuntament estudia com “salvar” les oliveres que tinguin més valor. Tot i que està obert a escoltar els ecologistes, l’alcalde insisteix que el projecte s’ajusta a llei i que no s’aturarà.

El projecte d’aquesta urbanització, una de les més grans de Cadaqués, es va aprovar definitivament el 2013 i un any després es van iniciar els primers treballs: un vial d’accés que va acabar aturat amb l’arribada del nou govern, a l’espera de rebre tota la documentació. Des d’aleshores, no s’han fet nous tràmits tot i que els promotors de la iniciativa tenen tots els permisos per començar a urbanitzar.