La tercera edició de la Caravana Solidària Obrint Fronteres sortirà de Salt rumb a Itàlia

La Caravana Solidària Obrint Fronteres, que compta amb el suport d'unes 120 organitzacions de tot l'Estat, sortirà de Salt (Gironès) el divendres 13 de juliol i, després de parar per diverses localitats, viatjarà fins a Riace i Civitavecchia, a Itàlia. En total hi participaran unes 300 persones i la finalitat de la iniciativa és "sensibilitzar i mobilitzar la societat en defensa dels drets de les persones que busquen refugi", segons destaquen els impulsors.

Una de les seves activistes, Sira Ruiz, ha detallat que la Caravana persegueix tres objectius: "Donar suport a les organitzacions que són criminalitzades per ser solidàries, crear xarxes de solidaritat a escala europea i mundial que lluitin pels drets humans, i vetllar pel destí de les persones que fugen dels seus països perquè, una vegada a Espanya, no acabin en CIEs, que són presons encobertes". "Moure's i emigrar no és cap delicte", ha subratllat Ruiz.

Per la seva banda, el representant de Girona Acull, Karim Sabni, ha indicat que l'organització ha escollit la ciutat de Salt com a punt de partida perquè és una localitat on "es vulneren els drets polítics de les persones emigrades". I ho ha justificat: "Un de cada tres veïns no pot votar i això fa que partits com Plataforma per Catalunya tinguin una sobrerepresentació en el ple municipal". Així mateix, volen fer visibles els "atacs constants als col·lectius antiracistes" com el cas de la denúncia que PxC ha presentat contra tres membres de l'Espai Antiracista de Salt pels delictes d'odi.

Des de l'Ajuntament de Salt, el tinent d'alcalde Ferran Burch ha assenyalat que el municipi dona suport a iniciatives com la de la Caravana Solidària Obrint Fronteres perquè estan en contra de "criminalitzar la immigració". "Salt és exemple de ciutat acollidora de tota mena de migracions: de la que va venir de l'estat espanyol als anys 60, fins a la que prové de fora de la Unió Europea, perquè totes les persones han vingut a la recerca del mateix: una feina digna per guanyar-se la vida", ha ressaltat.

La Caravana Solidària Obrint Fronteres ha organitzat dos viatges simultanis, un més llarg que l'altre per facilitar la participació. Tots dos sortiran el divendres 13 de juliol des de Salt, on està previst que arribin els 300 participants entre les set i les vuit del vespre a l'Ateneu de la Coma Cros del municipi.

A continuació, s'ha organitzat una manifestació que sortirà de l'Ateneu i es dirigirà al Parc Monar, on s'ha organitzat un sopar i uns concerts oberts a tota la ciutadania. Després dels parlaments dels organitzadors, la Caravana sortirà cap a la mitjanit rumb a Itàlia.

La seva previsió és viatjar des de Gènova a Sicília, i d'allà fins a Calàbria, Riace i Civitavecchia, a Itàlia. I és que és el país que han triat en aquesta tercera edició de la Caravana, després de viatjar a Grècia, el 2016, i Melilla, el 2017.

"Volem posar el focus en el trajecte entre Líbia i Itàlia, la ruta marítima principal d'entrada de persones, la més llarga, perillosa i mortífera", ha assenyalat Ruiz, que també ha recordat que "la situació amb els polítics a Itàlia no afavoreix l'arribada de refugiats". És per això que també volen "visibilitzar aquest racisme que prové de les administracions, i denunciar que en països com Líbia es vulneren els drets humans de les persones que hi arriben fugint del seu país", ha destacat.

Així mateix, l'activista de la Caravana Solidària ha detallat que, durant el viatge, també volen conscienciar la població de la "responsabilitat compartida". "Tots som responsables de les vulneracions dels drets humans, i ens hem de preguntar per què les persones fugen dels seus països, i com les nostres polítiques econòmiques i migratòries no només no solucionen la seva situació, sinó que la perpetuen". "Hem de plantejar-nos com vivim nosaltres perquè els altres no hagin de viure d'aquesta manera", ha conclòs.