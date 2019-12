La jutge absol els tres membres de l'Espai Antiracista de Salt denunciats per un regidor de PxC

El jutjat d'instrucció número 2 de Girona ha absolt Sílvia Rispau, Mustafà Shaimi i Miquel Blanch, els tres membres de l'Espai Antiracista de Salt i Girona denunciats per Sergio Concepción, que abans era regidor a Salt de Plataforma per Catalunya i actualment és representant de Vox. El dia del judici, celebrat el 15 d'octubre passat, els tres activistes van decidir desobeir i no presentar-se davant la jutge, i la magistrada els va jutjar en absència per un delicte lleu de coaccions.

Els tres activistes de l'Espai Antiracista de Salt no es presenten al judici per la querella que els va interposar Vox

A la sentència, el tribunal estipula que no es va acreditar l'existència del delicte de coaccions ni la participació dels denunciats en els fets, i n'ordena l'absolució. A l'escrit de la denúncia, PxC acusava els tres integrants de l'Espai Antiracista "de boicotejar sistemàticament" els seus actes públics amb "campanyes que inciten a l'odi" contra ells, i posava com a exemple la protesta per la parada de Sant Jordi del 2017 o la contramanifestació davant de l'Ajuntament de Salt del març del mateix any.

En un comunicat, l'Espai Antiracista ha celebrat l'absolució dels seus membres, perquè consideren que "és una victòria de la lluita antifeixista i de la llibertat d'expressió i manifestació". Ara bé, tot i el resultat favorable, l'entitat ha recalcat que la sentència "no esborra la vergonya que l'aparell judicial i la fiscalia es pleguessin durant més d'un any a la voluntat dels feixistes de PxC/Vox, primer acceptant la querella per delicte d'odi i després acusant les tres companyes i portant-les a judici". I han denunciat que els ajuntaments de Salt i Girona facin cas omís de mocions aprovades als seus plens i "continuïn cedint, com per Sant Jordi, espais als que criden a l'exclusió i l'odi".