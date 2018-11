Èxit d’un pla pilot de Mentors per a joves tutelats

Fill d’una família humil en què ell va ser l’únic dels quatre germans que va poder estudiar, Jordi Maré sempre ha tingut clar que tenir estudis ajuda a progressar. Per això quan ha tingut l’oportunitat d’ajudar algú perquè no abandoni els estudis, s’hi ha abocat de ple. Ell és un dels voluntaris que va participar el curs passat en el projecte pilot de mentoria social Sapere Aude, que té per objectiu millorar els resultats acadèmics dels joves tutelats per l’administració. Aquests nois solen tenir pitjors resultats acadèmics que la mitjana dels alumnes, segons el coordinador del projecte, David Ruiz, educador de la Fundació Resilis que treballa en l’atenció als joves i infants amb risc d’exclusió social.

Jordi Maré, de 52 anys i actualment a l’atur, va exercir de mentor d’un jove tutelat durant el curs passat i aquest any han volgut repetir l’experiència. El noi, que cursa segon d’ESO, “ara és delegat de la seva classe i el seu tutor el posa com un exemple a seguir”, segons explica Maré. El jove ha aconseguit millorar els resultats acadèmics, i el seu mentor també hi ha guanyat. “Per a mi resulta molt enriquidor”, admet Maré.

Finançament europeu

El projecte, finançat per la Unió Europea, es va iniciar en cinc països. De l’Estat espanyol hi han participat quinze parelles de joves i mentors de quatre municipis de les comarques gironines (Girona, Salt, Sant Feliu de Guíxols i Sils), sota la coordinació de la Fundació Plataforma Educativa.

A partir del seguiment i avaluació del projecte que ha fet l’Equip de Recerca en Infància, Adolescència, Drets dels Infants i la seva Qualitat de Vida de la Universitat de Girona (UdG), ja s’han donat els primers resultats de l’experiència, que animen a fer-ne noves edicions. Els joves han millorat especialment en assignatures com matemàtiques, ciències naturals i socials, han reduït l’absentisme escolar i han guanyat en confiança i seguretat gràcies al suport dels seus mentors. De fet, ja s’ha posat en marxa una campanya, socmentor.resilis.org, per captar nous mentors per a aquest curs: se’ls demana dues hores setmanals de trobada amb el jove “per donar-li suport i fer-li acompanyament” en les tasques acadèmiques i en les seves preocupacions personals.