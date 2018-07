El Festival Fringe converteix Torroella de Montgrí en la capital del talent musical emergent

Comptant aquest ja seran cinc els estius que Torroella de Montgrí adopta per uns dies el segell de la capital per excel·lència del talent musical emergent de Catalunya. Enguany, del 26 al 29 de juliol, i coincidint amb la celebració de la seva cinquena edició, el municipi del Baix Empordà tornarà a acollir joves músics provinents d’alguns dels millors conservatoris i escoles de música superiors d’Europa.

Es tracta del Fringe Festival, organitzat per Joventuts Musicals de Torroella. Un festival que aquest any tindrà lloc una setmana abans del reconegut festival de música clàssica de la mateixa població, que concretament arrenca la programació el primer d’agost. L’esdeveniment, que comptarà amb una seixantena de músics i divuit concerts gratuïts repartits entre dues localitzacions, la Fundació Vila-Casas del Palau Solterra i el nou espai per a concerts El Molinet de l’Estartit, oferirà actuacions d’estils musicals molt variats: des de la música clàssica al pop-rock, passant per la música contemporània, el jazz, el blues, el folk i la música de fusió.

“El festival és un laboratori, un espai pràctic d’aprenentatge professional per a tots els que el fan possible i un espai també́ de promoció́ per a formacions emergents”, comenta Montse Faura, directora artística del festival. En aquest sentit, ja com en edicions anteriors Joventuts Musicals de Catalunya seleccionarà̀ una de les propostes per ser inclosa en el circuit de concerts de la Xarxa de Músiques a Catalunya de la temporada 2019-20.