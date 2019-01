La Generalitat, contrària a l’entrada de gossos antidroga a les aules

La controvertida decisió d’alguns instituts de demanar a unitats canines de la policia que entrin dins les aules per escorcollar alumnes sospitosos de portar droga no compta amb el vistiplau dels departaments d’Educació i de Salut de la Generalitat.

Des del departament de Salut, el sub director general de Drogodependències, Joan Colom, es mostra “absolutament contrari” a aquesta mesura perquè entén que “pot ser contraproduent i estigmatitzadora per als alumnes” i recomana que els instituts no l’adoptin en cap cas. Per la seva banda, el departament d’Educació assegura que aposta “per la prevenció de les drogues a través de programes educatius i no a través d’actuacions com l’escorcoll a alumnes”. Els dos departaments van impulsar el 2017 un protocol que dona eines als professors per prevenir el consum de drogues als centres educatius de secundària i per actuar quan se sospita o es constata que algun alumne porta o consumeix substàncies estupefaents dins l’edifici. Colom recorda que aquest protocol no preveu en cap cas l’entrada d’agents de policia amb gossos a les aules i que posa èmfasi en l’acció educativa i preventiva, i que deixa per als casos extrems la via punitiva, amb intervenció de la DGAIA o la fiscalia si hi ha delicte, com en el cas de tràfic de droga.

Expedient informatiu a Girona

L’últim cas en què una unitat canina de la policia ha entrat en un institut es va produir fa uns dies a Girona. El departament d’Educació ha admès que ha obert un expedient informatiu per “recollir tota la informació del que va passar”. Segons han explicat fonts del centre a aquest diari, uns pares es van queixar del tracte rebut pel menor que va ser escorcollat.

El noi, alumne de tercer d’ESO, va ser portat a una aula a part, on agents de la policia el van interrogar i escorcollar, després que a la seva classe un gos ensinistrat per detectar substàncies estupefaents hagués ensumat les motxilles de tots els estudiants i s’hagués aturat davant la seva i l’hagués assenyalat insistentment.

L’entrada de la unitat canina de la Policia Municipal de Girona en aquest institut va ser sol·licitada per l’equip directiu perquè, segons va explicar el director del centre a aquest diari, els professors tenien “indicis” que algun alumne portava droga dins el centre. En l’escorcoll a l’alumne, els agents no li van trobar cap tipus d’estupefaent.

El departament d’Educació assegura que tot i que el protocol sobre drogues als centres de secundària no inclou l’entrada d’unitats canines dins les aules, els centres poden sol·licitar-ho a la Policia Municipal en virtut de l’autonomia de gestió que tenen els centres educatius.

Tot i això, si es demana aquesta intervenció, s’han de seguir uns requisits, com ara informar-ne prèviament l’equip directiu, els professors i l’AMPA. A més, si la policia interroga i escorcolla algun alumne al qual els gossos hagin assenyalat, cal garantir que el menor no estarà en cap moment sol amb els agents, sinó que hi han de ser presents membres de l’equip directiu. Els serveis territorials d’Educació a Girona, que no tenien coneixement que es fes aquesta actuació a l’institut gironí, estan avaluant si es van seguir tots els requisits previstos.

Diversos educadors socials qüestionen l’eficàcia de l’entrada d’unitats canines als instituts, entre els quals l’especialista en adolescència Jaume Funes, que considera que l’institut que opta per aquesta mesura “demostra que ha fracassat educativament”.

Segons l’última enquesta Estudes sobre ús de drogues a l’ensenyament secundari, el cànnabis és la tercera droga més consumida entre els estudiants de 14 a 18 anys, després de l’alcohol i el tabac. El 34,9% dels alumnes van admetre que havien consumit cànnabis alguna vegada, i el 20,3% van dir que en van consumir en els últims trenta dies.