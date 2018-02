Girona canvia el nom de la plaça Constitució per la d’U d’Octubre de 2017

El ple municipal de l'Ajuntament de Girona ha donat el vistiplau final al canvi de nom de la plaça Constitució pel de plaça de l'U d'Octubre de 2017. "És un homenatge a totes les persones que van ser represaliades l'1 d'octubre amb una violència desproporcionada sobre gent que pacíficament només volia defensar les urnes" ha proclamat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, abans de procedir a la votació, que ha rebut els vots favorables de PDECat, ERC i la CUP (18 regidors) i l'oposició de PSC, Cs i PP (7 regidors).

La votació ha aixecat una gran expectació mediàtica, amb la sala de plens plena de mitjans i veïns que volien seguir l'aprovació del punt número 10 de l'ordre del dia, a més de les 600 persones que seguien el ple des de l'exterior gràcies a unes pantalles gegants que ha instal·lat Girona Vota a les portes de l'Ajuntament.

Aquesta era el tercer pas imprescindible per oficialitzar la proposta de canvi de nom, després que el ple aprovés al desembre que la Comissió del Nomenclàtor -formada per entitats socials i partits polítics- estudiés la modificació, que al gener va acabar aprovant per àmplia majoria.

Debat encès

Durant el debat per aprovar el canvi de nom s'han tornat a evidenciar les diferències al ple municipal entre el bloc sobiranista i el del 155. Així, la portaveu popular, Concepció Veray, ha criticat l'equip de govern: "Neguen que una part dels gironins no pensen com vostès". La portaveu de Ciutadans, Míriam Pujola, els ha acusat "d'anar a destruir i erradicar la legislació vigent", i la portaveu socialista, Silvia Paneque -que fins a l'octubre governava en coalició amb el PDECat- ha assegurat que era "la decisió menys encertada" que ha pres Madrenas i ha recordat que "reivindicar l'1 d'octubre no implica esborrar la Constitució".

A l'altre costat del ple, el portaveu demòcrata, Carles Ribas, ha destacat que "és un homenatge a tots els ciutadans que van defensar els col·legis i van aconseguir que arribessin les urnes i les paperetes". El portaveu cupaire ha carregat contra la carta magna perquè "empara la violència contra els veïns i representa la impunitat que permet que hi hagi presos polítics", i la portaveu republicana, Maria Mercè Roca, ha subratllat que el canvi de nom "s'ha votat tres vegades i sempre ha guanyat amb àmplia majoria".

El canvi de nom es farà efectiu demà mateix i no afectarà cap ciutadà perquè no hi ha cap empresa ni veí que estigui domiciliat a la fins avui anomenada plaça de la Constitució.