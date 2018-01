El ple de Girona rebutja aplicar una moratòria per als pisos turístics de la ciutat

L'Ajuntament de Girona ha rebutjat aplicar una moratòria de llicències per a nous habitatges d'ús turístic a la ciutat. Aquesta era la mesura més immediata que proposava una moció que la plataforma ciutadana '+ Barri - Pisos Turístics' ha portat al ple municipal d'aquest gener. El text només ha rebut el suport dels regidors d'ERC i de la CUP. El PSC s'ha abstingut i tant l'equip de govern com Cs i el PP hi han votat en contra.

La moció recollia que "l'augment important" d'habitatges d'ús turístic al Barri Vell de Girona s'ha traduït en lloguers més cars i ha "desdibuixat la identitat" d'aquesta part de la ciutat. La portaveu de la plataforma '+ Barri – Pisos Turístics', Ruth Tramullas, que s'ha encarregat de defensar el text, ha criticat que per a l'entitat, "un pis turístic és una llar menys".

La tinenta d'alcaldia de Turisme i Promoció Econòmica, Glòria Plana, ha subratllat que els 584 habitatges d'ús turístic que hi ha actualment a la ciutat –més de la meitat, al Barri Vell- són una xifra "sostinguda" que permet "complementar" l'oferta hotelera. Plana també ha dit que "ara no" toca aprovar una moratòria de llicències per a aquests habitatges, quan s'està enllestint la redacció del Pla Estratègic de Turisme.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, hi ha afegit que la mesura "no té sentit" i seria "precipitada", cosa que ha fet enutjar els membres de la plataforma, que han abandonat el ple just abans que es votés la moció.

Tots a favor menys la CUP

D'altra banda, el ple municipal també ha aprovat el pla estratègic de l'esport local a Girona. Un document a deu anys vista que fa una diagnosi de la pràctica esportiva a la ciutat, dels equipaments amb què compta (tant públics com privats) i de les inversions i millores que s'han de dur a terme des d'ara i fins al 2028.

Entre els nous equipaments a impulsar, el pla hi inclou un nou camp de futbol. A més, també proposa que l'Ajuntament faci una reserva de terrenys perquè la ciutat tingui l'únic velòdrom cobert de Catalunya, per atraure el ciclisme d'elit i impulsar-se com a Destinació de Turisme Esportiu (DTE).

El pla ha tirat endavant per àmplia majoria, només amb el vot en contra dels regidors de la CUP i l'aval de la resta de grups. La portaveu cupaire, Laia Pèlach, ha lamentat que el document se centri "excessivament" en les instal·lacions i "oblidi" altres aspectes per impulsar i estendre l'esport arreu de la ciutat (per exemple, treballar perquè les persones nouvingudes se sentin atretes per practicar-lo).

ERC, el PSC, el PP i Cs han mostrat el seu suport al pla estratègic de l'esport local i a la diagnosi i les propostes que fa el document. Tot i això, els socialistes han proposat que la seva aplicació sigui revisable cada dos anys.