Girona recordarà Els gironins deportats Als camps nazis

L’Ajuntament de Girona col·locarà setze llambordes Stolpersteine al Jardí de la Infància en record dels gironins que van ser deportats als camps de concentració nazis. D’aquesta manera, Girona es convertirà en el primer municipi de la demarcació que durà a terme aquest acte de recuperació de la memòria històrica. Les llambordes, creades per l’artista alemany Gunter Demnig l’any 1993, estan fetes de formigó recobert d’una fulla de llautó on es graven les dades de les persones empresonades o deportades durant el nazisme. Totes tenen la mateixa mida -10 cm per 10 cm- i el seu nom significa, literalment, “pedres de topada”. Originalment es posaven davant de l’últim lloc on havia viscut la víctima.

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha destacat que amb la seva col·locació la ciutat homenatjarà “tots aquells que van donar la vida o que es van haver d’exiliar per defensar les seves llibertats i, en definitiva, les llibertats de les generacions futures”. L’acte commemoratiu serà dilluns a les 11 h al Jardí d’Infància.

Setze homes deportats

Segons la documentació estudiada, 16 homes van ser enviats a diferents camps durant el nazisme: Josep Bartra Canet, Modesto Canet, Àngel Codina Martínez, José Dolovardes, Artur Gallego Sànchez, Joan Gasau, Fidel Malla, Francesc Massa, Josep Ribas Llinàs, Lluís Roca Sureda, Rafel Laborda Salazar, Gaietà Sànchez Tocalon, Jaume Soler Juanals, Gregori Verdaguer Dorca, Joan Vila Bataller i Eliseu Vidal Culubret. Durant setmanes, des del consistori i a través del Museu d’Història de Girona, s’ha fet una cerca als arxius de la ciutat per localitzar-ne més informació, com ara on vivien i si tenien familiars que encara siguin vius.