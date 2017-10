Girona reorganitza el cartipàs municipal després de trencar amb el PSC

Tres dies després de trencar el pacte de govern amb el PSC, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha presentat aquesta tarda el nou cartipàs municipal. Així, l'àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball i Seguretat -que fins ara portava la socialista Silvia Paneque- desapareix i, a partir d'ara, aquests departaments dependran d'Alcaldia, excepte Seguretat i Policia Municipal, que passarà a mans d'Eduard Berloso a l'àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació.

D'aquesta manera, Eva Palau assumirà la regidoria d'Igualtat i Drets Socials; Carles Ribas serà el responsable de Joventut, Glòria Plana agafa Treball i Narcís Sastre portarà la UMAT, Ciutat Intel·ligent i Relacions Exteriors, uns canvis que, segons Madrenas, "s'han consensuat amb tots els regidors després d'intercanviar opinions i analitzar la càrrega de treball que pot assumir cadascú".

La sortida dels socialistes de l'equip de govern també comportarà la contractació d'un sisè assessor per portar temes urbanístics i d'activitats econòmiques, i Eva Palau passarà a tenir dedicació exclusiva. A més, M. Àngels Planas passa a ser la segona tinent d'alcalde i Cristóbal Sánchez serà el regidor dels barris de Pont Major, Campdorà, Taialà i Santa Eugènia - Can Gibert, aquest últim compartit amb Narcís Sastre.

L'alcaldessa ha reiterat que governaran en minoria i que " volen arribar a acords amb tothom" inclosos PSC, ERC i CUP. En aquest sentit ha explicat que aquest mateix dilluns ha parlat amb la cap de l'oposició, la republicana Maria Mercè Roca, qui li ha assegurat que "no dificultaran la governabilitat". "Farem política de consensos per garantir l'estabilitat i la continuïtat del govern", ha destacat Madrenas.

El divendres a última hora de la nit, Marta Madrenas va anunciar la ruptura del pacte de govern amb el PSC "després d'analitzar els escenaris de futur immediat i les contradiccions que es podrien produir en el si del govern". Per la seva banda, la socialista Silvia Paneque va justificar el trencament pels "seriosos dubtes" que els genera representar la institució dins la República Catalana. No obstant això, tant Madrenas com Paneque van destacar que els dinou mesos que han governat plegades "han sigut lleials i molt profitosos" i cap de les dues formacions no descarta arribar a acords puntuals en determinats temes.