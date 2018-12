Guanyem Girona fa públics els cinc primers components de la llista per a les municipals

La coalició Guanyem Girona ha anunciat els cinc primers noms de la llista electoral per a les municipals del 2019. Seran els regidors Lluc Salellas (CUP-Crida per Girona) i Pere Albertí (ERC-MES), l'activista social Dolors Serra, l'educadora Cristina Andreu i l'emprenedor Xavier Montoya. La formació, però, decidirà l'ordre aquest dissabte en un acte a Girona i, per tant, es desconeix encara qui encapçalarà la llista.

Així va decidir-ho l'última assemblea del nou partit, que va escollir els cinc candidats després d'un procés participatiu. Així, Guanyem Girona va obrir un període perquè els ciutadans proposessin persones per formar part de la llista i, dels 250 que es van posar sobre la taula, un centenar van acceptar el repte.

Després una comissió va escollir els cinc noms i l'assemblea va aprovar-los amb una majoria "de més de dos terços", segons ha indicat el portaveu de la coalició, Carles Serra, que també ha explicat els criteris que s'han utilitzat per escollir aquestes persones. "Hem intentat que fos una candidatura paritària, que reflecteixi la diversitat de la ciutat, que visibilitzi diferents lluites socials i que la formin persones amb experiència en la gestió".

Es dona la circumstància que una de les persones escollides, Pere Albertí, és membre del partit MES, que en les passades eleccions es va presentar en coalició amb Esquerra Republicana i, actualment, és un dels regidors d'ERC a l'ajuntament gironí. De fet, quan es va fer públic el suport d'Albertí a la candidatura de Guanyem Girona, ERC va demanar-li que deixés l'acta de regidor, però s'hi va negar, segons expliquen fonts pròximes als republicans. Així, Pere Albertí farà campanya electoral amb Guanyem Girona mentre manté l'acte de regidor d'ERC al ple gironí.

Guanyem Girona és una nova coalició política que va néixer a l'octubre i que està formada per partits com la CUP, MES, Comú de Girona, Som Alternativa, Pirates de Catalunya i Lluita Internacionalista, a més d'entitats com l'Espai Antiracista Girona-Salt, la Xarxa pels Drets Socials i Aigua és Vida.