Investigadors gironins obren una nova via per desenvolupar fàrmacs per tractar el càncer

Un equip d'investigadors del programa ProCURE, de l’ICO Girona-IDIBGI del grup de Metabolisme i Càncer, ha descobert una nova manera de regular l'"epigenètica" de les cèl·lules tumorals a través del metabolisme.

L'estudi, liderat per Javier A. Menéndez, obre les portes al desenvolupament d'una nova categoria de fàrmacs, els metabolicoepigenètics, per tractar la malaltia.

L’estudi acaba de ser publicat en la versió digital de la revista científica 'Oncogene', que pertany al grup Nature, i hi ha col·laborat l’equip del doctor Jorge Joven, de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) de Reus i el doctor Jiri Neuzil de l’Institut de Tecnologia Química de la República Txeca i de la Universitat de Griffith a Austràlia.

Aquest treball ha sigut possible gràcies a una donació procedent de la família Armangué al grup de Metabolisme i Càncer del programa ProCURE ICO-IDIBGI. Per aquest motiu, l’estudi s'ha dedicat a la memòria de Joan Armangué, "un veritable exemple de coratge i compromís en la lluita contra el càncer".

L'epigenètica

Per entendre què és l'epigenètica es pot fer un símil amb l'escriptura. Representa els punts, les comes i altres signes d'ortografia que permeten entendre una seqüència d'ADN. Així, qualsevol modificació de l’ADN que alteri l’estructura d’un gen sense modificar la seva seqüència bàsica pot ser un canvi epigenètic. Les modificacions químiques en l’ADN (metilació) permeten entendre per què individus amb material genètic idèntic poden desenvolupar o no algun tipus de malaltia.

Els investigadors gironins han aconseguit restablir la capacitat dels escriptors epigenètics per metilar l'ADN mitjançant la manipulació del metabolisme cel·lular. Això vol dir que són capaces de modificar l'epigenètica de la cèl·lula modificant el metabolisme.

Utilitzant metformina -una droga emprada habitualment en el tractament de la diabetis tipus 2- i alguns nou derivats més potents, els investigadors van observar que el procés metabòlic dels mitocondris (centres neuràlgics responsables de la generació d'energia a les cèl·lules) és capaç de reprogramar, de manera ràpida i eficient, els nivells globals de metilació de l'ADN de cèl·lules pretumorals, tumorals i metastàsiques. Concretament, s'aconsegueix que l'ADN hipometilat de les cèl·lules tumorals recuperin els seus nivells normals de metilació.