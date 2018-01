El Pirineu de Girona tanca les vacances de Nadal amb rècord d'esquiadors i plena ocupació

El Pirineu de Girona tanca les vacances de Nadal aquest diumenge amb rècord d'esquiadors a les pistes i amb pràcticament un ple absolut en els hotels de la zona. A les estacions de La Molina, Masella i Vallter 2000 s'han venut a l'entorn d'un 10% més de forfets que l'any passat, que ja va ser el millor en nombre de visitants.

Unes xifres que fan ser molt optimista al sector especialment de cara a la segona part de la temporada. El director de La Molina, Toni Santamartí, celebra el ritme de vendes i reserves i assegura que "costarà molt trobar algú que es queixi de poca feina".

Santmartí reconeix que aquest any les vacances "han caigut molt bé" i això ha contribuït a batre el rècord de l'any passat. "Fins i tot s'ha treballat molt els dies abans de Nadal, que tradicionalment eren fluixos", destaca.

Tot plegat ha comportat un increment en l'ocupació hostalera de la zona, que està gaudint d'un "gran inici de temporada". I és que des del 23 de desembre fins aquest diumenge els hotels de Masella, La Molina i la vall han tingut plena ocupació. Especialment important són els dies abans de Nadal on tradicionalment l'afluència de visitants era menor i s'incrementava a partir del 27. "Aquest any hem vist com hi havia 100% d'ocupació els dies previs a Nadal i la mateixa nit del 25", ressalta, Santmartí.

A més, el director destaca que aquest any la Setmana Santa cau molt aviat, i per tant, el temps entre afluències massives de gent a les pistes és menor. "Encara és lluny, però crec que farem una bona Setmana Santa, igual que hem fet una bona Puríssima i un gran Nadal", ha conclòs.