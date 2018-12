Les baralles de galls no s’han erradicat

El desmantellament recent per part dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Girona d’un grup que es dedicava a la cria i entrenament de galls per a baralles a Sant Joan de Mollet (Gironès) demostra que no s’ha aconseguit erradicar aquesta pràctica, que usualment va unida a les apostes il·legals. Els agents van detenir un home i una dona, de 31 i 35 anys, veïns de l’Hospitalet de Llobregat i de Sant Joan de Mollet, respectivament, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric, ja que també tenien una plantació de marihuana amb il·luminació permanent.

Al mateix indret s’hi van trobar 211 aus, la majoria amb crestes, barbetes i esperons amputats, preparades per participar en lluites. La finca, a més, no tenia el corresponent registre d’explotació ramadera. Van ser els Agents Rurals els que van alertar els Mossos d’aquesta granja, on tenien la sospita que s’entrenaven galls al pati i es mutilaven les crestes dels animals. Les baralles entre animals estan prohibides pel decret 2/2008 del 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de protecció dels animals. No és el primer cas que es detecta a les comarques gironines, ja que fa poc al barri de Font de la Pólvora de Girona també es van localitzar galls en gàbies que tenien la cresta amputada i que es preparaven per a baralles.

Apostes il·legals

Aquestes actuacions, i d’altres que s’han produït en els últims anys, demostren que les baralles de galls amb apostes continuen vigents. La policia sospita que els galls es preparen per a combats que tenen lloc al sud de França o a Andalusia, tot i que el 2009 també es va desmantellar un grup que organitzava baralles a Campdorà i els va comissar 33.000 euros procedents de les apostes. Les aus que s’han intervingut a Sant Joan de Mollet estaran immobilitzades fins que hi hagi resultats de les proves sanitàries i la resolució de l’expedient administratiu. S’han obert diverses actes administratives per les condicions i la manca de permisos dels animals.