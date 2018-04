La pluja de diumenge no desllueix la Fira de Primavera de Campllong

L’organització de la Fira Comarcal de Primavera de Campllong, celebra que, tot i el mal temps, la gent no ha volgut faltar a la que ja és una cita de referència en el sector agrícola, ramader i multisectorial. Tot i que s’esperava mal temps tot el cap de setmana, finalment s’han pogut celebrar totes les activitats de dissabte i diumenge al matí, i només s’han hagut de suspendre per la pluja les activitats a l’aire lliure previstes per aquesta tarda com la tradicional exhibició del batre, o l’exhibició de tallar troncs.



Durant tot el dissabte i diumenge al matí han sigut molts els visitants que han pogut gaudir de l’amplia oferta d’activitats, mostres i exposicions que ofereix la fira. La mostra firal, plenament consolidada ha acollit durant tot el cap de setmana uns 150 parades de productes artesans així com una seixantena d’estands comercials, interiors i exteriors de sectors diversos com la alimentació, serveis, parament de la llar, maquinaria agrícola i industrial, utillatges, vehicles... Els expositors/comerciants han valorat positivament la seva participació a la fira.



Des de primera hora del matí els visitants, sobretot famílies, han pogut gaudir tant de la Fira Multisectorial, com de les diferents activitats organitzades. Destaca el 36è Concurs Morfològic de Vaques de Raça Frisona, on hi ha participat una 40a de caps de bestiar de 9 explotacions lleteres del Gironès, la Selva, Baix Empordà i Maresme. La Vaca Gran Campiona d’enguany ha estat la Raset Anita Richman, un magnífic exemplar adult de l’explotació Can Raset de Vidreres. El subdirector general de ramaderia de la Generalitat, Joaquim Xifra de Catalunya ha estat l’encarregat de fer el lliurament de premis del concurs.



Un dels altres concursos que es mantenen des dels inicis de la fira és el 36è concurs de treball monogràfic de ramat amb gos d’atura català, que ha comptat amb un nombrós públic curiós per veure treballar el pastor i el gos amb el ramat.



Durant el matí també s’ha dut a terme la trobada de cotxes clàssics, el concurs social d’ enganxe, el torneig de bitlles catalanes o la trobada de plaques de cava. A la tarda la pluja ha obligat a suspendre les activitats a l’aire lliure, tot i així alguns visitants han aprofitat per acabar de passar la jornada a la fira visitant els espais coberts com la carpa comercial, la demostració d’oficis artesans del pavelló, la desfilada de vestits d’època, l’exposició de ratafia, o les diferents exposicions de pintura i art i l’exposició de quadres del concurs de pintura ràpida.



Una fira plenament consolidada com a veritable aparador de l’activitat econòmica i social, però no solament del municipi de Campllong i rodalies, sinó de tota la província, doncs tota la vitalitat econòmica, social i cultural s’ha mostrat a l’espai dedicat, com cada any, a la Fira Comercial i Carpa coberta, en les parades de venda de productes artesans, demostració d’oficis artesanals, exposicions de maquinària agrícola antiga, exposicions de maquinària agrícola i industrial i mercat d’ocasió, amb expositors d’arreu de Catalunya.



L’organització celebra la l’èxit d’activitats com les jornades gastronòmiques del cargol “Encargola’t”, la zona infantil on els més petits han s’han divertit molt i també el tren turístic habilitat per a visitar el museu del camp. Iniciatives que s’han implementat els darrers anys i que totes elles que de ben segur tindran continuïtat en les properes edicions.