El fixador de la memòria visual dels inicis del segle XX

Un grup de dones i nenes fent la bugada en un safareig públic de Torroella de Montgrí, l’antic trenet d’Olot circulant damunt el riu Güell, carros de fusta tirats per mules a la plaça de Gombrèn, pagesos segant el blat amb falç en un camp de la Garrotxa, o una filera de barques de pescadors descansant en platges encara verges de poblets de la Costa Brava. Són imatges que només es guarden a la memòria de la gent més gran o als arxius fotogràfics familiars o de fotògrafs professionals com ara Valentí Fargnoli Iannetta (Barcelona, 1885 - Girona, 1944). La seva obra fotogràfica va deixar testimoni de paisatges d’un temps passat, alguns intactes, altres irrecognoscibles i molts perduts per sempre, que ara es rememoren gràcies a l’exposició Valentí Fargnoli. El paisatge revelat, que s’exhibeix a la Casa de Cultura de Girona i que s’emmarca en el programa d’actes de commemoració del 75è aniversari de la mort del fotògraf, que la Diputació de Girona impulsa al llarg de l’any 2019.

Les imatges de l’exposició, comissariada per Àngels Miralles, provenen de les col·leccions i dels fons fotogràfics que conserva Inspai, Centre de la Imatge. Des de l’any 2011, aquesta institució ha dut a terme les tasques de documentació, restauració i digitalització d’aquestes valuoses imatges, i avui les custodia perquè d’ara endavant es preservin. L’exposició es podrà veure a Girona fins al 25 de maig i posteriorment itinerarà per diverses poblacions com ara Peralada, Lloret, Olot o Roses.

El Centre de la Imatge de la Diputació ha editat un volum dels Quaderns de Fotografia titulat Valentí Fargnoli. Una memòria persistent, que conté una selecció de textos d’autor que, amb una òptica contemporània i des de disciplines tan diverses com la història de l’art, l’arquitectura, la literatura o la història de la fotografia, ofereixen una imatge coral i polièdrica de la figura de Valentí Fargnoli. El volum també convida el lector a fer un recorregut geogràfic per les comarques gironines a partir d’un àlbum fotogràfic que, prenent com a punt de partida la ciutat de Girona, transcorre cap a l’interior per paratges de muntanya i acaba a la vora del mar.

L’art en la fotografia

En el marc de la commemoració del 75è aniversari de Valentí Fargnoli, aquest any està previst que es publiquin diversos llibres entorn de la figura del fotògrafs, entre els quals el volum Fotografia en temps de Noucentisme. Adolf Mas, Valentí Fargnoli, Jeroni Martorell i el Repertori Iconogràfic, escrit per Joan Boadas, cap del Servei de Gestió Documental, Arxiu i Publicacions de l’Ajuntament de Girona. Boadas és també comissari de l’exposició Valentí Fargnoli. L’art en la fotografia, que es podrà visitar fins al 4 de novembre al Museu d’Història de Girona i que té com a objectiu posar en valor el treball i la participació en el projecte Repertori Iconogràfic del fotògraf.

Dimarts passat, dia 9 d’abril, just quan es complien 75 anys de l’enterrament de Fargnoli, es va celebrar un acte al cementiri vell de Girona per recordar-lo i es va instal·lar una placa a la seva sepultura per deixar testimoni de la seva obra. En l’acte hi van participar l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, una de les netes del fotògraf, Júlia Fargnoli, i dues besnetes.