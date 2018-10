“La mentoria social és una bona mostra de com és de positiu l’acompanyament personalitzat als joves”

260x366 Arnau Taberner és tècnic de la Plataforma Educativa Arnau Taberner és tècnic de la Plataforma Educativa

Arnau Taberner, tècnic de Plataforma Educativa, ha format part de la coordinació del projecte europeu de mentoria social liderat per aquesta entitat, un programa pilot transnacional pensat per millorar els resultats escolars dels adolescents que viuen en centres residencials d'acció educativa a través del vincle amb un mentor voluntari que, durant tot aquest curs escolar, l'ha acompanyat en algun aspecte de la seva escolarització. Els resultats d'aquest pla pilot s'han publicat recentment en un estudi de la UdG a càrrec de l'Equip de Recerca en Infància, Adolescència, Drets dels Infants i la seva Qualitat de Vida (ERIDIQV). El 9 de novembre a la Biblioteca Carles Rahola de Girona presentaran una segona edició d'aquest projecte de mentoria social.

–Quin era el paper de l'equip de recerca de la Universitat de Girona en aquest projecte de mentoria? ¿La mentoria social és un tema d'estudi?

I tant! I més si ho volem replicar i millorar. Aquest equip estudiava el nostre programa pilot per avaluar-lo. Com que era el primer any que es feia, calia veure què ha anat bé i què no tant, i com podríem millorar l'experiència de cara a futures edicions. Una de les coses que hem pogut saber d'aquest estudi de la UdG és si han millorat els resultats acadèmics o si els joves que viuen en centres residencials tenen més ganes d'estudiar o d'anar a classe, per exemple.

–I?

I sí! Han millorat els resultats acadèmics, i la seva percepció sobre assignatures que els costaven més, com ara les matemàtiques. També ha disminuït l'absentisme escolar en aquests joves i han augmentat les ganes de continuar estudiant, preferentment encarades a un ofici en concret. Però tampoc volem posar-nos totes les medalles. L'estudi ha estat resultat d'una avaluació complexa en diferents tempos i que ha tingut en compte tots els agents socials implicats en el projecte (educadors, professors, joves), i sovint els punts de vista sobre les mateixes realitats no han estat coincidents, si bé han estat complementaris.

–Viure i fer-se gran en societat no sempre és fàcil. I això per a les persones que tenim 'xarxa social', família i gent que es preocupa per nosaltres. Però què passa quan això no hi és?

Doncs que el teu espai en la societat està en risc. Que corres el perill de quedar-te'n fora. Només cal dir-te que actualment a Catalunya hi ha més de 14.000 joves que presenten un expedient obert en el sistema de protecció a la infància. I què implica aquesta etiqueta? Doncs una realitat dolorosa, i és que aquest nombre tan alt expressa un conjunt de joves, gairebé adults, que per diferents situacions depenen de la tutela de l'Estat. És una situació d'emergència social que, lluny de solucionar-se, s'agreuja any rere any amb l'arribada de menors estrangers sense cap vincle amb la societat d'acollida. Els casos de desemparament o, simplement, de risc social fan que aquests infants estiguin en una situació de protecció que, tanmateix, tampoc els allunya de la vulnerabilitat. Estan protegits, però continuen necessitant suports per créixer.

–Tutelats o no, no deixen de ser joves, i tothom necessita suports per créixer...

Sí, però, a més, els infants que passen a formar part dels sistemes de tutela no gaudeixen de les oportunitats que tenen els joves de la seva mateixa edat, malgrat que els serveis públics i privats d'atenció treballen a mil per hora perquè la seva situació es pugui estabilitzar. Dotar aquests infants d'oportunitats de desenvolupament, com et pots imaginar, no és mai una cosa senzilla. Es tracta de persones amb una empremta emocional fonda, que sovint abandonen els estudis i cauen en la precarietat per manca d'adaptació, per manca de tantes coses... És per això que com a societat hem de construir els suports que permetin que la màxima del benestar (aquella que diu que "tothom ha de tenir les mateixes oportunitats") es compleixi. L'educació en el vincle és una eina fonamental per acostar-nos-hi.

–Per què el programa s'ha batejat amb el nom Sapere Aude?

'Sapere aude': atreveix-te a conèixer! Apel·la a l'educació com a eina d'igualtat d'oportunitats. A Plataforma Educativa hi creiem fermament i és un dels pilars que compartim amb la resta d'entitats de l'agrupació. Educar és dotar d'oportunitats de desenvolupament. És donar les eines per créixer i ensenyar a fer-les servir d'acord amb les capacitats de cada persona. Programes de suport social o de mentoria social protagonitzats per persones no vinculades directament a l'administració, com Sapere Aude, s'han demostrat eficaços i són una bona mostra de la nostra filosofia. Precisament una de les dades recollides per aquest estudi que s'ha fet defensa aquest enfocament personalitzat, de tu a tu, el fet de tenir algú que els escolti i es preocupi per ells, algú que no és ni un educador ni un professor, a mig camí d'un germà gran, algú que està per ells: un mentor és un exemple de com és d'important l'estabilitat dels referents per la formació de les persones.