Un premi petit que ha esperonat futurs grans autors

Josep Maria Fonalleras, Lluís Muntada, Joan-Daniel Bezsonoff, Mònica Batet, Muriel Villanueva, Mar Bosch, Víctor García Tur... El palmarès del premi Just Manuel Casero de novel·la curta és ple d’autors de vàlua contrastada que, com els set esmentats, engrandeixen el prestigi d’un certamen que ja s’ha fet un lloc en el panorama de la literatura catalana. Malgrat que no és, ni de bon tros, dels més ben dotats econòmicament -el guanyador s’endú 2.200 euros i la publicació de l’obra amb l’editorial Empúries-, la solvència del jurat fa que el premi organitzat per la Llibreria 22 sigui dels més cobejats pels escriptors novells i no tan novells.

A l’edició d’enguany, la 38a des que es va crear el Casero, s’hi han presentat quaranta-cinc obres. El guanyador, que serà elegit per Imma Merino, Josep Maria Fonalleras, Vicenç Pagès, Mita Casacuberta i Eva Vàzquez, es coneixerà el dimarts 30 de novembre en un acte que es durà a terme a la sala La Planeta (20 hores) i inclourà un retrobament amb la veu i el caràcter de Maria Aurèlia Capmany a través de la interpretació de Carme Sansa, acompanyada a l’acordió per Jaume Mallofré. Com cada any, el lliurament del premi coincidirà amb les Fires de Girona i amb la Proposta de Poesia organitzada per la 22, que s’iniciarà avui mateix -amb una tertúlia amb el guanyador del Casero de l’any passat, Víctor Garcia Tur, al club de lectura de la Biblioteca del Pont Major (20.30 h)- i finalitzarà el 2 de novembre a La Planeta (20h), on Ricard Ruiz Garzón, autor de l’assaig Mary Shelley i el monstre de Frankenstein, reivindicarà la creadora d’un dels mites literaris més perdurables.

Qui era Casero

Just Manuel Casero Madrid (Abrantes, Portugal, 1946 - Girona, 1981) va escriure Girona, grisa i negra (1972) juntament amb Narcís-Jordi Aragó. Set anys després va ser un dels fundadors del Punt Diari (després El Punt i actualment El Punt Avui ) i va ser elegit regidor del primer ajuntament democràtic de Girona pel PSC-PSOE. Posteriorment va presidir el Consell Municipal de Sarrià de Ter i va ser diputat ponent de sanitat i serveis socials de la Diputació de Girona. Va morir als 34 anys, un mes i mig després que li fos descobert un càncer de fetge.