Les obres de rehabilitació de l'antic cinema Modern de Girona començaran en un any

Fa 19 anys tancava un dels espais més emblemàtics de Girona: el cinema Modern, situat al cor del Barri Vell. Des de llavors, els diferents equips de govern s'han compromès a recuperar-lo però, a hores d'ara, continua tancat i en procés de degradació. Una realitat que podria canviar d'aquí a tres anys, que és el temps que l'ajuntament calcula que tardarà en completar la primera fase de les obres de rehabilitació que han de convertir aquest espai "en l'epicentre de les creacions i la indústria cultural" segons ha destacat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

I és que Girona vol convertir-se "en la capital de les indústries culturals i creatives" i vol que el cinema Modern hi jugui un paper fonamental. "Volem convertir-lo en un motor econòmic de la ciutat que contribueixi a diversificar l'economia, a crear llocs de treball i a fomentar la cultura i les arts", ha indicat l'alcaldessa. Per aquesta raó, a la tercera planta, hi instal·larà l'Oficina de gestió de les arts i el Centre de creació i difusió de les arts.

"Volem impulsar la cultura com a motor econòmic de la ciutat, en una prova pilot que es farà per primera vegada a Catalunya" ha afegit Madrenas que calcua que en un any començaran les obres de rehabilitació que es dividiran en dues fases.

En la primera es remodelaran els accessos, el vestíbul, una segona sala pel Truffaut i tota la tercera planta, en una actuació que forma part dels Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT), que aporta part del finançament i que es complementarà amb recursos de l'ajuntament i del FEDER. En total, aquesta primera fase costarà 2.400.000 euros i calculen que finalitzarà en uns tres anys.

En la segona fase es rehabilitarà l'antiga sala principal del cinema Modern, on fa anys va caure el sostre. El regidor de cultura, Carles Ribas, ha especificat que quan es remodeli "es convertirà en sala complementària del Teatre Municipal, on es potenciarà especialment un àmbit: la dansa". L'ajuntament calcula que costarà 1.800.000 i espera aconseguir el finançament durant el temps que durin les obres de la primera fase. En total, la inversió per remodelar tot el cinema Modern serà de 4.100.000 euros.

Un projecte molt esperat pel teixit cultural

El projecte de rehabilitació del Modern ha comptat amb la participació de més de 70 agents del sector de la cultura de la ciutat. Un dels espais afectats pels treballs de remodelació serà el cinema Truffaut que, quan comencin les obres, traslladarà la seva activitat a l'auditori del Centre Cultural la Mercè, on també s'hi instal·larà -mentre durin els treballs- l'Oficina de gestió de les arts que començarà a funcionar després de Setmana Santa.

A més de ser l'epicentre de les arts i indústries culturals de la ciutat, Madrenas ha destacat que també volen que el Modern tingui un paper a nivell internacional. "Volem fomentar la competitivitat, exportar fora de Catalunya les produccions, i, alhora, que els productors estrangers vinguin aquí".

L'antic cinema Modern es va tancar en el 1999, l'ajuntament el va adquirir el 2001 i, des d'aleshores, els diferents equips de govern han promès la seva recuperació. El tripartit liderat per Anna Pagans va començar un procés participatiu per decidir els seus usos, però va quedar aturat quan Carles Puigdemont va accedir a l'alcaldia el 2011.

De fet, la inactivitat del govern de Pagans respecte al cinema Modern va ser el pal de paller de les crítiques de Puigdemont quan era el líder de l'oposició. Tot i això, han passat set anys perquè l'equip de govern convergent -ara liderat per Marta Madrenas- hagi començat les obres que han de recuperar aquest emblemàtic espai que durant molts anys va projectar les novetats cinematogràfiques provinents de tot el món.