La setena edició de Fiporc comença dissabte a Riudellots

Riudellots de la Selva ja ho té tot a punt per acollir aquest cap de setmana la setena edició de la fira Fiporc, que, com indica el nom, té el porc com a principal protagonista. Entre altres activitats relacionades amb el món i la gastronomia del porc, es duran a terme degustacions, exposicions, presentacions, tallers i demostracions del procés de matança i elaboració d’embotits.

Fiporc 2020, que serà inaugurada dissabte a les 12.30 h pel president de la Generalitat, Quim Torra, disposarà d’una àmplia zona de tast equipada amb taules i cadires on es podran degustar i comprar tota mena de productes i derivats del porc: des dels típics greixons als pernils, botifarres, carn a la brasa, pota i tripa, carn de perol i embotits. Enguany creix la zona de tast amb un nou productor local.

Nou disseny i trenet

Com a novetats destacades hi ha un canvi d’imatge en el disseny del material promocional de la fira, així com un trenet que acostarà els visitants i els facilitarà l’accés a la fira, al nucli antic, des de la zona d’aparcament. També es podrà degustar la coca de la riudellotenca Margarita Salellas, que és la guanyadora del concurs d’aquesta edició.