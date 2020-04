L'Acadèmia Catalana de la Música demana la dimissió del ministre de Cultura

La compareixença, dimarts, del ministre de Cultura i Esports espanyol, José Manuel Rodríguez Uribes, ha provocat el malestar de diferents sectors culturals. L'absència de propostes específiques, fins i tot l'argumentació amb què Rodríguez Uribes va defensar que no hi hagués cap mesura concreta per als treballadors de la cultura i els esports, ha fet que diferents veus el critiquessin obertament.

Per exemple, l'Acadèmia Catalana de la Música, "en representació de les quaranta entitats que la conformen i de més de noranta mil persones", ha demanat aquest dimecres que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, destitueixi el ministre de Cultura "per les declaracions efectuades menystenint l’afectació en el sector cultural de la crisi provocada per la pandèmia". "El ministre demostra el desconeixement més absolut de la realitat majoritàriament precària i desestructurada del sector cultural i artístic en el conjunt de l’Estat i una falta de respecte intolerable pels seus professionals", diu l'Acadèmia en un comunicat.

Segons l'Acadèmia, la cultura "està en una situació insostenible amb uns 30.000 actes suspesos i més de 130 milions d’euros de pèrdues només en el període entre els mesos de març i maig". I mentre en altres països europeus com Itàlia, França, Alemanya i el Regne Unit "han posat en marxa mesures específiques de suport al teixit cultural dels seus països, el màxim responsable de la cultura de l’Estat diu que ara no toca impulsar mesures específiques i abandona a la seva sort les empreses i sobretot tots els treballadors de la música i la cultura que avui dia no poden accedir a cap de les mesures d’ajuda transversals i que en el cas dels músics són més del 80%, a causa de la falta de regulacions laborals adients i la falta de desenvolupament de l’Estatut de l’Artista".

A més d'exigir "el cessament immediat del ministre", demanen també "el compromís inajornable dels governs central i autonòmic amb la implementació de línies específiques de suport a la cultura i el teixit artístic i amb el desenvolupament de l’Estatut de l’Artista amb especial atenció en el sector musical".