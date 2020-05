L'Acadèmia de la Música, contra l'ús propagandístic i partidista de la cultura arran de 'Barcelona, ens en sortirem'

Arran de la polèmica sobre el concert als terrats Barcelona, ens ens sortirem, finalment cancel·lat, l'Acadèmia Catalana de la Música ha fet una sèrie de consideracions en un comunicat publicat aquest diumenge. Sobre la iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona i El Terrat, lamenta "la seva gestió comunicativa" malgrat "les bones intencions del projecte i les perspectives que podria haver generat", i es manifesta "en contra de qualsevol intent d'utilitzar la música i la cultura, per una banda, com a eina propagandística i, per l'altra, com a recurs o instrument per atacar adversaris polítics".

"La situació actual del nostre sector, afectat encara per les retallades de la crisi del 2008, ja és prou delicada i complexa per haver de lidiar, també, amb la seva utilització partidista", conclou l'Acadèmica Catalana de la Música.

El concert, pensat com a espectacle televisiu, tenia un pressupost aproximat de 200.000 euros, que inicialment aportava l'Ajuntament de Barcelona. Després que un terç dels grups i artistes del cartell decidissin desvincular-se'n a causa d'un cost que consideraven massa elevat, especialment en unes circumstàncies com les actuals, El Terrat va dir que n'assumiria el 100% del cost. Tanmateix, aquest dissabte mateix es va decidir cancel·lar el concert, quan ja eren deu els noms que havien renunciat a participar-hi: Els Catarres, Manolo García, Koers, Lildami, Sílvia Pérez Cruz, Clara Peya, Sopa de Cabra, Stay Homas, Suu i Txarango.

Davant la polèmica sorgida al voltant del projecte Barcelona, ens en sortirem, l'Acadèmia Catalana de la Música vol fer les següents consideracions: