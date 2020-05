La Sala Barts serà la Casa de la Música i s’habilitaran espais al Fòrum i Montjuïc per a la música en directe

Un cop l'abril del 2021 s'acabi la concessió a la promotora a privada The Project, la Sala Barts de Barcelona es transformarà en la nova Casa de la Música. I no només es destinarà a fer-hi concerts sinó que sobretot vol acollir diferents projectes d'innovació, experimentació i comunitaris. "Volem transformar aquest equipament de titularitat pública en un node articulador de la ciutat i que posi al centre el valor de la música com a espai de trobada i menys explotació estrictament comercial", ha dit el delegat de drets culturals de l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Granados. Durant aquest 2020 s'engegarà un concurs públic per adjudicar-ne el projecte.

A més, durant els mesos d'estiu s'habilitaran diferents espais al Fòrum i a l'Anella Olímpica per fer-hi música en directe tan bon punt ho permetin les noves fases de la desescalada. Aquestes són algunes de les mesures que el consistori barceloní ha anunciat aquest divendres, en una roda de premsa telemàtica, i que volen pal·liar els estralls que ha causat la pandèmia en el sector cultural. Tanmateix, el consistori ha reconegut que la fragilitat i la falta de recursos són endèmiques en el sector cultural i que s'arrosseguen des de molt abans que aparegués el covid-19.

Una altra mesura serà la transformació de l'actual oficina de Tiquet Rambles, situada als baixos del Palau de la Virreina, en un nou espai d'acollida per donar suport i assessorament al teixit cultural de la ciutat que el consistori ha batejat amb el nom d'Oficina Ciutadana de la Cultura.

Una nova inversió d'1,6 milions d'euros

El nou paquet de mesures que ha detallat avui l'Ajuntament de Barcelona compta amb una inversió d'1.670.000 euros que se suma als 1.830.000 euros del primer pla de xoc aprovat al març, més un milió d’euros addicional per reforçar totes les accions de comunicació previstes. Aquest milió addicional, segons el consistori, es vol destinar a "promoure la reactivació de l'activitat cultural, afavorir el consum cultural als barris i generar confiança perquè la ciutadania torni als espais escènics i museístics".

El que encara no ha pogut explicar el consistori és com seran les festes majors en època de pandèmia i amb la impossibilitat que als carrers i places s'hi reuneixin multituds. El tinent d'alcalde Jaume Subirats no ha donat gaires detalls de com serà la Mercè però ha admès que en l'actual context s'haurà de repensar: "La voluntat és no renunciar-hi i seguir-hi treballant", ha dit Subirats.



Pel que fa a les festes majors de barri, com les de Sants o de Gràcia, que se celebren els mesos d'estiu, Subirats ha deixat clar que no seran com sempre. "Ens hem de treure del cap que es puguin celebrar com els últims anys", ha assenyalat.