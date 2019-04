Alfredo Sanzol dirigirà el Centro Dramático Nacional

El dramaturg i director Alfredo Sanzol serà el nou director del Centro Dramático Nacional a partir del gener del 2020, segons ha anunciat la directora de l'INAEM, Amaya de Miguel. Sanzol substitueix Ernesto Caballero, que ha dirigit el CDN des del 2012.

Aquest nomenament s'afegeix als de Lluís Homar a la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Rubén Olmo al Ballet Nacional d'Espanya, Joaquín de Luz a la Compañía Nacional de Danza i el director del Teatro de la Zarzuela, Daniel Bianco, nomenat el 2015. Així, les cinc unitats de producció de l'INAEM, que depèn del ministeri de Cultura, estan dirigides per cinc homes.

Alfredo Sanzol és un reconegut director i autor de teatre, Premio Nacional de literatura dramàtica per 'La respiración'. Ha col·laborat assíduament amb les T de Teatre, amb qui té en cartell a Barcelona ' La tendresa' i abans havia estrenat ' Aventura!'. És autor d'obres com ' En la luna', 'Sí, pero no lo soy' i 'Días estupendos'.

El seu projecte "destaca com a pilar central l'aposta per la dramatúrgia contemporània, a la qual dotarà del pressupost, el temps i la infraestructura necessàries per convertir-la en un referent", també internacional, segons la nota de l'INAEM. També defensa la necessitat de connectar amb el públic, de generar un vincle emocional amb la ciutadania. I fa esment a la necessitat d'ampliar públics i d'incloure a la programació el teatre social i inclusiu. El relleu generacional, la renovació artística, la paritat i l'impuls de la dramatúrgia feta per dones, són altres eixos del programa.