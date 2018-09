L'Audiència Nacional rebaixa a 6 mesos la pena al grup La Insurgencia perquè enalteix bandes terroristes inactives

La Sala d'Apel·lacions de l'Audiència Nacional ha rebaixat la pena de 2 anys i 1 dia de presó al mínim legal de 6 mesos i 1 dia als 12 membres de la banda de rap 'La Insurgencia' per enaltiment al terrorisme. Un dels cantants del col·lectiu, Alex Nicolaev -més conegut per Elgio-, és de Sabadell i va cremar la sentència inicial un cop la va conèixer. Ara l'Audiència Nacional rebaixa la pena aplicant el mateix criteri que va usar la setmana passada per rebaixar la pena al músic lleidatà Pablo Hasél.

El tribunal argumenta que les lletres de les cançons enalteixen bandes terroristes que estan inactives com Grapo o ETA i que, per tant, això permet estimar parcialment el recurs plantejat per la defensa i atenuar les penes per a tots ells, que també hauran de pagar una multa de 1.200 euros. Amb aquesta nova sentència, l'Audiència Nacional consolida la doctrina d'atenuar penes si s'enalteixen bandes terroristes inactives.

El tribunal manté, però, que els músics van "exaltar de manera reiterada i/o justificar actes terroristes" però manté que cal rebaixar dos graus la pena (fins al mínim legal dels 6 mesos i 1 dia) perquè cal distingir entre "les al·lusions a bandes terroristes desmantellades i les que segueixen presents a la societat, com és el jihadisme que ha causat la mort de 15 persones aquest any a l'Estat".

La sentència també afirma que les lletres de les seves cançons "encaixen en un discurs de l'odi que va més enllà del dret a la llibertat d'expressió o la creació artística" i, per tant, consideren que la "provocació" del llenguatge del rap no justifica "lloar el terrorisme".

En un tuit, Elgio ha assenyalat que la rebaixa de la pena és fruit de la "lluita" que han dut a terme a l'Audiència Nacional. Però assegura que els tribunals espanyols segueixen "violant la llibertat d'expressió" i que no poden conformar-se amb aquestes decisions. Més extens ha estat a Facebook, on aclareix que amb aquesta decisió evitaran l'entra a a presó. "Hem aconseguit posar-los nerviosos i poc m'excita més que veure aquests feixistes preocupats -afegeix-. No pararem fins aconseguir l'absolució de Pablo [Hasél], Tamara (dels CDR), Valtonyc, Altsasu, Carme Forcadell, Ana Gabriel".

Es fruto de la lucha que hemos llevado que la AN nos rebaje la condena a 6 meses. Pero aún así se sigue violando la #LibertadDeExpresion No podemos conformarnos. Incluso 1 día de cárcel es injusto por hacer una canción. https://t.co/1cUqynO6Z7 — Alex Nicolaev Elgio (@Elgio_ne) 19 de septiembre de 2018

La justícia espanyola porta mesos fent passos enrere en el setge a la llibertat d'expressió. Primer va ser amb la decisió d'absoldre a tuitaries com el cas de Cassandra, i ara rebaixar la pena a rapers després de la decisió de la justícia belga de no extradir Valtonyc.