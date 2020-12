Bad Bunny, el més escoltat de l'any a Spotify

El porto-riqueny Bad Bunny és l'artista que ha acumulat més escoltes a Spotify durant l'any 2020. És el primer cop que un músic que canta en castellà se situa en el primer lloc a la plataforma musical sueca. És una fita similar a la que va aconseguir Luis Fonsi amb Despacito a YouTube.

A Spotify, Bad Bunny ha arribat als 8.300 milions d'escoltes aquest any, 3.000 milions de les quals corresponen a cançons del disc YHLQMDLG, l'àlbum amb més reproduccions, per davant d' After hours de The Weeknd i Hollywood's bleeding de Post Malone.

El segon artista amb més reproduccions a Spotify és el raper canadenc Drake, i el tercer, el colombià J Balvin. La quarta posició és per al nord-americà Juice Wrld i la cinquena per al canadenc The Weeknd.

La llista de cançons més escoltades l'encapçala Blinding lights, de The Weeknd, amb 1.500 milions de reproduccions. Després hi ha Dance monkey, de Tones And I; The box, de Roddy Ricch; Roses. Imanbek Remix, de Saint Jhn & Imanbek, i Don't start now, de Dua Lipa.

A Espanya, també segons les dades facilitades per Spotify, el número 1 entre els artistes més escoltats també és per a Bad Bunny, seguit d'Anuel AA, J Balvin, Ozuna i Myke Towers. La cançó més reproduïda a Espanya és Tusa, de Karol G amb Nicki Minaj, i la llista de les cinc primeres la completen Se iluminaba, de Fred de Palma & Ana Mena; La Jeepeta. Remix, de Nio Garcia, Anuel AA, Myke Towers, Brray & Juanka; Caramelo, d'Ozuna, i La curiosidad, de Jay Wheeler, DJ Nelson & Myke Towers.