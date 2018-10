El Banksy estripat es converteix en nova obra i la compradora confirma l'adquisició

La casa de subhastes Sotheby's va confirmar dijous la venda de l'obra de Banksy que es va autodestruir després de ser adjudicada per 1,2 milions d'euros, i va explicar que el gest de l'artista no havia suposat la destrucció d'un dels seus treballs, sinó la creació d'una nova obra, que porta per títol 'L'amor és a la paperera' i que estarà exposada a Sotheby's aquest cap de setmana. Segons fonts de la casa, la nova obra de Banksy va agafar el món de l'art "per sorpresa" i "va ser la primera vegada que es creava una obra d'art durant una subhasta".